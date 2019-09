L’enfant mordue de théâtre porte le théâtre aux enfants

Il était une fois, dans le village de Courtemaîche, quelque part en Ajoie, un petit immeuble entouré d’un verger. L’enfance d’Anne-Lise Prudat pourrait se raconter comme une comptine moderne. C’est l’histoire d’un éveil au théâtre. Une passion «monomaniaque», comme elle le dit elle-même. Dans le verger donc, quelques arbres formaient un cercle. Il ne fallait rien de plus pour que la dizaine d’enfants habitant le locatif y voient une scène pour leur petite troupe. «C’était notre arène! On montait des spectacles, on racontait des histoires. On préparait même des petits billets d’entrée qu’on vendait 10 centimes aux parents.»

À 61 ans aujourd’hui, Anne-Lise Prudat se laisse encore porter par ce souvenir. Assise dans son salon, à Bussigny, elle raconte cet autrefois avec une élocution et une gestuelle qui trahissent la femme de scène qu’elle est devenue. «Parfois je me dis que je n’ai fait qu’une seule chose toute ma vie.» Oui. Mais l’art dramatique a plusieurs facettes, ce qui tombe bien dans son cas. «Trop d’aspects m’intéressent dans le théâtre pour n’être que comédienne.» Après les premières saynètes jouées avec les copains, elle a donc jonglé avec les casquettes, se faisant tour à tour marionnettiste, metteuse en scène, pédagogue ou encore directrice de compagnie. Avec toujours un fil rouge: le jeune public.

Tout aborder, mais avec espoir

Cette année, Anne-Lise Prudat fête l’anniversaire de l’un de ses nombreux bébés. Il y a cinq ans, elle a fondé Zigzag Théâtre, une programmation pour enfants qui se déploie dans les salles de spectacle de l’Ouest lausannois. Initiatrice, programmatrice et cheffe d’orchestre de ce projet, elle sort tout juste de trois jours de spectacles et ateliers organisés pour marquer le coup. En octobre et novembre, elle enchaînera avec la saison 2019, qui propose un nouveau chapelet d’activités à travers le district. Pour en parler, elle ouvre un dépliant où une étonnante photo illustre l’un des spectacles annoncés. Une comédienne cachée sous une piscine gonflable ne laisse voir que ses pieds. «C’est tout ce que j’aime. Un corps et une piscine gonflable. On a besoin de presque rien pour faire du théâtre!» Cette passion – partie elle aussi de pas grand-chose – Anne-Lise Prudat ne l’explique pas vraiment. Était-ce la culture catholique de l’Ajoie? Le cérémonial de la messe du dimanche, le prêtre en chasuble? Chose sûre, dans sa famille personne d’autre ne brûle les planches. «Ni avant moi, ni après!» dit-elle en évoquant ses parents et ses trois enfants. Son premier souvenir du métier de comédien remonte à ses 11 ans. Elle découvre «Le roman de Renart», interprété par Claude Thébert et la troupe du Théâtre populaire romand, le TPR. «J’ai vu quantité de spectacles, mais il n’y en pas cinquante qui vous surprennent et qui vous apprennent quelque chose. C’était l’un de ceux-là.»

L’hameçon une fois mordu, elle ne l’a pas lâché. Le TPR jalonne son adolescence, passée entre sa mère et sa sœur, mais sans son père, disparu très tôt. De lui, elle tient l’autre fil rouge de sa vie: le travail d’enseignante. Elle se forme au métier à l’École normale, mais ne résiste pas à lui faire des infidélités. Un stage de marionnettiste l’emmène en France, la fait monter à Paris et se frotter au Festival d’Avignon. Surtout, elle y fait une de ces rencontres qui marquent, avec Catherine Dasté, véritable pionnière du théâtre pour la jeunesse. «C’était une telle icône pour moi. J’ai pris mon courage à deux mains pour demander à rejoindre sa compagnie en tant que stagiaire.» Pour cela, elle laisse tomber le très académique conservatoire d’art dramatique de Genève, en quête d’un supplément de sens. «À cette époque, on commençait tout juste à prendre au sérieux le théâtre jeune public. Avec Catherine Dasté, j’ai appris ce que pouvait nous apporter l’imaginaire des enfants pour construire des spectacles. C’était novateur. Aujourd’hui c’est devenu normal.» Claude Thébert, autre figure tutélaire s’il en est, se souvient d’Anne-Lise Prudat, avec qui il a collaboré au TPR bien des années plus tard: «Elle a eu un très beau parcours. C’est sa curiosité qui l’a poussée en France faire ces explorations. Par la suite, je l’ai retrouvée au sein d’une équipe de gens aussi passionnés que passionnants.»

Les lumières de Paris n’ont pas suffi à la retenir? «J’y ai passé un an et demi dans une chambre de bonne. En tendant un peu la tête on pouvait voir la tour Eiffel. Mais je savais ce que j’étais venue y faire.» Autrement dit, apprendre pour mieux revenir à la maison. Et transmettre. Depuis son retour, il y a 37 ans, elle enseigne l’expression théâtrale à la Haute École pédagogique de Berne, Jura et Neuchâtel. Et depuis 37 ans aussi, elle fait vivre sa propre compagnie théâtrale, Escarboucle. Ces deux fils ne se sont pas rompus lorsqu’elle a quitté le Jura pour Bussigny, suivant son mari venu travailler à l’EPFL. Tout juste Escarboucle s’est-elle laissée quelque peu éclipser par Zigzag Théâtre. Ces cinq dernières années elle n’a pas ménagé ses efforts pour convaincre, petit à petit, les communes de l’Ouest lausannois afin d’obtenir leur soutien.

«Avec le jeune public, on peut tout aborder, y compris la mort et la maladie. Mais il faut leur donner espoir à la fin du spectacle»

En définitive, cet attachement à l’imaginaire enfantin pourrait sembler par trop nostalgique. C’est plutôt une manière de présenter le monde, aussi valable que les autres. «Avec le jeune public, on peut tout aborder, y compris la mort et la maladie. Mais il faut leur donner espoir à la fin du spectacle. Cela correspond bien à mon caractère.» Pour Anne-Lise Prudat, l’enfance reste ce temps où l’on pouvait tout imaginer et tout réaliser. «On nous faisait confiance.» Ce qui ne veut pas dire que la vie était facile, en particulier après la mort de son père. «On peut dire que le théâtre est une catharsis, car il permet, en rejouant des moments malheureux ou heureux, une joie libératrice.» Ces moments où l’on jouait des spectacles sous les arbres.