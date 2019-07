La coureuse cherche sa force dans ses faiblesses

Un jour, Claudia Bernasconi est partie en vacances à La Réunion. Mais, plutôt que de lézarder au soleil, la championne de Suisse de marathon et des 100 km a visité l’île à sa manière. «Après neuf heures de vol, mon mari et moi avons laissé nos valises dans une consigne de l’aéroport et sommes partis directement en courant. Nous n’avions pas le choix, car je m’étais trompée sur les dates de réservation des refuges.» Les amoureux sont donc partis pour une virée de six jours sur le parcours de la Diagonale des Fous, en passant par les sommets. Avec juste un sac à dos de 3 kilos, dont un litre d’eau.

Les longues distances ne font pas peur à cette coureuse qui ne se départit jamais de son sourire. Cinq mois seulement après avoir mis au monde sa petite Giulia, l’ostéopathe s’est offert les 100 km de Bienne. «J’avais besoin d’un défi après avoir connu des problèmes de santé. Alors je me suis lancée dans cette aventure. J’ai optimisé mes chances en faisant beaucoup de gainage, de renforcement musculaire et de physiothérapie. Ma famille m’a toujours apporté son soutien. D’autres, en revanche, me demandaient si tout cela était bien raisonnable. Si j’étais sûre qu’autant d’efforts étaient bien pour mon corps. Mais dans la vie il faut rêver. On doit au moins essayer, quitte à ne pas y arriver. J’étais partie sur les 100 km avec la seule ambition de finir.» Non seulement Claudia Bernasconi a terminé son périple, mais elle a remporté la course.

«J’ai ressenti une force, comme si rien ne pouvait me détruire ou m’atteindre. J’avais l’impression que tout était possible»

«À l’arrivée, j’étais émue. J’ai ressenti une force, comme si rien ne pouvait me détruire ou m’atteindre. J’avais l’impression que tout était possible.» Une philosophie qui l’accompagne au quotidien. «Il faut un peu de folie dans la vie, ça vaut la peine», confirme l’endurante. Une façon d’être qu’elle cherche à transmettre à sa fille. Dans sa chambre, il y a une phrase écrite en grand qui dit «Dream big, little one» (Rêve grand, petite). «Tous les soirs, nous lui chantons «Hakuna matata», du «Roi Lion», pour lui expliquer que ça ne vaut pas la peine de se faire du souci.»

Cette stakhanoviste collectionne les kilomètres. Chaque année, elle en aligne 5000, soit une centaine par semaine. Comme elle travaille à 80% à son cabinet de Vevey, elle doit jongler entre le travail, sa fille et la course à pied. «Cela demande une organisation millimétrée. Le lundi, comme je garde ma fille, je vais m’entraîner avec la poussette. Quand je m’arrête, elle veut qu’on continue. Ce qui me fait dire que Giulia est la meilleure des coachs!» Les autres matins, elle se rend à son cabinet d’ostéo à 6h15 et bosse non-stop jusqu’à 16 heures. Ensuite, elle va récupérer sa fille à 17 heures et part s’entraîner. Cet hiver, elle sautait du lit tous les jeudis matin pour faire une sortie à 4h30, équipée d’une lampe frontale. C’est à ce prix qu’est le succès. Durant ses études, elle était tout aussi méthodique. Elle préparait des résumés pour tous ses cours. Ce qui lui a valu d’obtenir un grand nombre de mentions. «Claudia est très organisée, confirme Maude Mathys, vice-championne du monde de course de montagne. Son mental est ce qui m’épate le plus chez elle. C’est une crocheuse. En dehors du sport, elle est toujours optimiste, elle aime la vie. Je ne l’ai jamais vue de mauvaise humeur.»

«Dans une épreuve aussi éprouvante que les 100 km, il faut penser à pourquoi tu es là. Il faut chercher un objectif qui te donnera la force et l’émotion, ce qui te mettra les larmes aux yeux et des frissons»

Pas de championne sans mental. Celui de Claudia Bernasconi est exceptionnel. Son secret? «Dans une épreuve aussi éprouvante que les 100 km, il faut penser à pourquoi tu es là. Si tu le sais, tu ne t’arrêtes pas. Il faut chercher un objectif qui te donnera la force et l’émotion, ce qui te mettra les larmes aux yeux et des frissons. Tu penses à cela quand tu es à bout. Pour ma part, je recherche ma force dans mes faiblesses. Nous avons chacun notre combat, notre douleur. Chez moi, c’est la santé. Cette année, aux 100 km, j’ai connu une grosse faille mentale au 52e km. Néanmoins, j’ai réussi à garder confiance. Dans une course aussi longue, ton ennemi, ton concurrent, c’est toi. Tu sais à tous les coups que tu vas te battre contre toi-même.»

Ce printemps, Claudia Bernasconi a réussi l’exploit de conserver son titre national à Bienne. Avec à la clé trente-cinq minutes de débours sur le chrono de 2018. Une belle victoire d’équipe, puisque Didier, son mari, la ravitaillait à vélo sur les deux tiers du parcours, comme l’autorise le règlement. Ce duo est d’ailleurs indissociable depuis des années. «On était à l’école enfantine ensemble!» se souvient Claudia Bernasconi. «On s’est perdus de vue pendant quinze ans, puis on s’est retrouvés. Notre amour a commencé le 17 avril 2008 et nous nous sommes mariés à la même date sept ans plus tard, soit au moment où les couples ont tendance à se séparer.» L’arrivée de Giulia a encore cimenté leur relation. «Avoir un enfant est le plus beau des cadeaux. Je rêvais de devenir maman depuis toute petite. C’est mon côté princesse. J’aime l’élégance, les beaux habits, la classe féminine. Ce sont mes origines italiennes qui doivent ressurgir.»

La force de la tribu

La famille est une notion clé pour elle, qui a passé toute son enfance à Grandvaux. Ses parents, tous deux architectes, ont eu trois filles, dont Claudia, qui est la cadette. «On s’appelle la tribu. On se voit tout le temps. Quand nous étions petites, nous allions chaque week-end skier aux Marécottes, sous l’impulsion de notre maman. Nous faisions aussi beaucoup de randonnées. Aujourd’hui encore, nous nous voyons souvent et retournons régulièrement aux Marécottes.»

Vivant de passions, Claudia Bernasconi aime transmettre son expérience. Pas seulement à sa fille. Dans son cabinet, elle a affaire à beaucoup de sportifs. «Ce que j’adore par-dessus tout? Quand des athlètes pensent qu’ils ne vont pas pouvoir atteindre leur but, à cause d’une blessure, et que je leur permets d’y croire.» La coureuse du CA Riviera est sans doute la mieux placée pour comprendre l’importance d’un objectif un peu fou. (24 heures)