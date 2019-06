Le motard qui pilote les voisins de la base aérienne

En ces premiers jours de grosses chaleurs, il ne mettra pas long à renfiler short et tee-shirt après avoir porté pantalon et chemise pour les besoins de la photo. Il est comme ça, Cédric Péclard! Simple, naturel et bon vivant, le député fribourgeois indépendant n’endosse pas moins la lourde de tâche de président de l’Association pour la sauvegarde des intérêts des communes riveraines de l’aérodrome de Payerne (ASIC). Alors que l’armée annonçait cet hiver une possibilité d’organiser des vols de nuit d’entraînement supplémentaires le mercredi, il s’est retrouvé au front pour défendre les riverains. «Quand j’ai pris la présidence de l’ASIC en 2017, j’ai eu trois mois sans que mon téléphone sonne à ce sujet. Mais depuis le début de l’année, cela a explosé et ça devient lourd à porter, car même si l’ASIC défend en premier lieu les intérêts des communes riveraines, je me dois d’écouter les doléances des citoyens. Et désormais, il y en a régulièrement», souffle celui qui dirige une entreprise de géomètres d’une quinzaine de collaborateurs, dans la Broye fribourgeoise.

Mis à l’enquête en 2011 et entré en fonction en 2016, le règlement d’exploitation de l’aérodrome militaire de Payerne mentionne que les vols de nuit et crépusculaires avec avions de combat à réaction sont prévus les lundis d’octobre à mars de 18 h à 22 h, avec un dernier décollage à 21 h 15. Un jour de réserve est prévu le mardi. Autant dire que les riverains de la base sont tombés des nues, quand l’armée a communiqué, durant les fêtes de fin d’année, qu’elle ajoutait des entraînements le mercredi soir pour le développement de la police aérienne. «Ils ont volé de nombreux mercredis, parfois largement au-delà de 22 h, et ont aussi continué leurs vols d’entraînement du lundi après le mois de mars, prévu par le règlement, poursuit le syndic des Montets. J’ai aussi beaucoup de remarques concernant les vols en horaires réguliers, où les pilotes n’auraient pas respecté les trajectoires ou les hauteurs de vol.»

Une séance du groupe de concertation de l’aérodrome étant prévue prochainement, le quinquagénaire souhaite garder ses arguments pour le débat. Il tient aussi à relever l’importance économique de l’armée dans la région broyarde, en retombées directes comme indirectes. «Mais là, on estime que ça dérape», ajoute-t-il. Cet hiver, l’armée s’est justifiée par un autre article du règlement, «autorisant, de cas en cas, d’autres vols nécessaires aux besoins opérationnels de la Confédération». «Mais si ces entraînements du mercredi le sont, quels vols ne le sont pas?» questionne l’élu. En termes d’image, c’est surtout la communication de l’armée qui le dérange, alors que le processus d’acquisition d’un nouvel avion est lancé.

Voilà un autre dossier que l’ASIC va suivre. «Nous avons souhaité que les essais soient réalisés à Payerne pour pouvoir organiser des comparaisons avec le F/A-18 actuel», poursuit Cédric Péclard. Avec à l’esprit, l’idée de sensibiliser le Conseil fédéral et les Chambres que le critère du bruit doit être important dans le choix du futur avion. Car en cas de décibels supplémentaires, l’ASIC ne se privera pas de demander une réduction des mouvements pour respecter le cadastre du bruit dans la région. «Il sait monter aux barricades comme Denis Chassot le faisait par le passé, même si les personnalités sont différentes, commente le colonel EMG Benoît Studemann, commandant de la base aérienne. Quel que soit le président, nous avons toujours considéré l’ASIC comme un partenaire privilégié, car elle représente les communes voisines.»

Si Cédric Péclard est devenu le défenseur des riverains de la principale base aérienne du pays, c’est simplement parce qu’on est venu le chercher. «Je n’ai jamais forcé de portes, mais j’ai toujours eu la fibre de l’engagement et des gens m’ont sollicité. Ce qui m’intéresse, je le fais et c’est d’ailleurs comme cela que je me suis engagé politiquement.» Président du moto-club d’Aumont depuis plus de 20 ans, il siège au Conseil communal des Montets depuis 2006 et est devenu le syndic de cette commune de 1500 âmes depuis 2011.

Un géomètre pendu à une grue

Depuis 2017, il représente aussi les intérêts de la Broye fribourgeoise en indépendant au Grand Conseil, suite au décès de Denis Chassot. Lancée par le préfet Nicolas Kilchoer, la liste «La Broye, c’est nous» avait damné le pion aux partis en place en raflant un siège de député et la préfecture, au nez et à la barbe du PDC, où le préfet était encore affilié quelques mois plus tôt. «Sa présence sur notre liste a été un véritable plus pour notre mouvement. Sa force de proposition et son engagement ont été appréciés», estime Nicolas Kilchoer. «J’ai l’image d’un géomètre qui sait se mouiller pour les causes qu’il défend. Comme quand il était pendu sous une grue à 80 mètres de haut sur le pont de la Poya à Fribourg pour mesurer avec précision et concentration, le sourire en plus, les implantations des piliers de cette nouvelle infrastructure importante pour le canton.» Courtisé par plusieurs groupes à son arrivée dans l’hémicycle fribourgeois, Cédric Péclard y occupe le siège 66. Un siège souvent scruté par tout le monde lors de votes serrés. Car s’il siège toujours dans le groupe Verts-centre gauche, comme son prédécesseur, il se forge souvent son opinion lors des débats, sans suivre la moindre consigne de vote.

Passionné de voile ayant participé à plusieurs régates et possédant tous les permis de navigation, ce père de deux enfants adultes ne s’engage pas qu’en faveur de la collectivité publique. Cet été, il sera l’un des fers de lance de la seconde édition du festival NewStock, prévu du 9 au 11 août, à Payerne. «J’y étais allé l’année passée, car il y règne une ambiance moto et je l’avais adoré. Comme ils cherchaient du monde, je leur donne un coup de main.» (24 heures)