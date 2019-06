Le surdoué des labos manie aussi bien la plume

«C’est au large de l’île de Delos que j’ai appris à nager, j’avais 5 ans. Exaspéré par ma peur de l’eau, mon père m’a jeté par-dessus bord d’un bateau.» L’anecdote semble anodine, noyée dans la longue discussion avec le neurobiologiste de renommée mondiale, Stefan Catsicas, où il est tour à tour question de l’inné et de l’acquis, du hasard, de ses cinq années à la vice-présidence de l’EPFL sous l’ère Aebischer, ou encore de son passage à la direction de Nestlé. Pourtant, elle s’intègre à cette rencontre intense, durant laquelle il a parfois fallu s’accrocher pour tenir la cadence imposée par un scientifique de haut vol. Mais à écouter son meilleur ami, l’avocat Jean-Louis Tsimaratos, l’homme n’est pas le genre à snober les sujets légers. «Je connais Stefan depuis près de cinquante ans. Sur le plan intellectuel, il a toujours été hors norme. Mais il n’affiche pas sa supériorité, je ne l’ai jamais vu prendre qui que ce soit de haut. C’est un homme juste et bienveillant, qui comprend les autres et les ménage.»

Avec Stefan Catsicas, on parle sciences, évidemment. Et aussi de l’EPFL, où il a largement contribué à l’essor des sciences de la vie et a été la cheville ouvrière du partenariat entre l’école et Solar Impulse. Ce que l’on sait moins, c’est que tout ne s’est pas fait dans les règles (qui n’existaient pas), qu’il a fallu en inventer, quitte à jouer en zone grise. À Patrick Aebischer qui lui demandait un jour des détails, Catsicas, pour le protéger, avait répondu: «You don’t want to know, Mr. President.»

Après la confidence, l’histoire du plongeon forcé nous ramène à la patrie de son père, la Grèce. Stefan Catsicas n’a jamais vécu au pays de Platon – il est né et a grandi en Sicile, sur les bords de l’Etna, avant d’arriver à Lausanne à l’âge de 9 ans – mais le connaît bien. Autour de la table en pierre scellée devant le débarcadère de Rivaz, la discussion passe par Athènes, Homère et la guerre de Troie. Mais le souvenir de Delos et de l’apprentissage radical de la nage prend de court le scientifique, qui n’avait probablement pas prévu de raconter cet épisode. «Quand je suis tombé du bateau, il y a deux choses que je n’oublierai jamais: le cri de ma mère et le bruit de l’eau.»

Chez ce fin connaisseur des mécanismes de la mémoire, la confidence entraîne quelques secondes d’introspection. Stefan Catsicas, pensif, tourne la tête vers le lac, tapote la table du bout des doigts. «Je n’y avais jamais réfléchi, mais peut-être que ce père qui m’a jeté par-dessus bord n’est pas étranger à cette envie brutale de dominer mes peurs. Je me suis par exemple forcé à faire de l’aile delta parce que j’avais peur du vide.» Comme pour confirmer que son hydrophobie est de l’histoire ancienne, l’homme a épousé Estela, «sillage» en espagnol, et est devenu un plongeur émérite, avec plus de 400 plongées au compteur.

Cette activité a dicté le lieu de la rencontre. «À quelques brasses du rivage, une falaise plonge à une cinquantaine de mètres de profondeur. Si vous apprenez à plonger ici, vous pourrez plonger dans toutes les eaux du monde.» Stefan Catsicas a transmis le virus à ses trois enfants, «aussi à l’aise dans l’eau que des dauphins». En se racontant, il ne lâche pas le lac des yeux. «Ça donne envie…»

On comprendra plus tard que la plongée, après un accident de moto survenu il y a huit ans, est d’autant plus importante à ses yeux qu’elle compte parmi les rares sports que l’homme peut encore pratiquer. La faute à un genou fragile, il a fallu faire une croix sur le ski, le tennis. «Je suis devenu fataliste: le temps que j’avais à disposition pour ces activités en plein air, je l’ai consacré à la rédaction d’un roman.» L’ouvrage en question, «La Séquence», thriller scientifique qui traite d’un brin d’ADN qui aurait permis l’évolution du genre humain, a terminé parmi les trois finalistes du prix du Polar romand l’an dernier. Le surdoué des labos manie aussi la plume. Et vient de céder ses droits d’auteur à la Fondation Blackswan, active dans la recherche sur les maladies orphelines.

En parallèle, le chercheur-auteur à succès est devenu entrepreneur. Depuis son départ de la direction de Nestlé il y a deux ans, Stefan Catsicas se consacre à sa société d’investissement, Skyviews Life Science, qui investit dans la biotechnologie, la nutrition et la santé personnalisée.

La révélation du «baiser cellulaire»

À l’évocation du roman – dont une suite est en gestation, annonce l’auteur –, l’occasion est trop belle de lui demander d’où vient cet amour de la science et de la recherche. Stefan Catsicas sourit et évoque une nouvelle fois son père, économiste qui aurait rêvé d’être chimiste. Entre les lignes, on sent qu’il hésite entre l’inné et l’acquis pour déterminer l’origine de sa passion. «L’inné joue un rôle déterminant, mais l’acquis est également très puissant. Un jour, en Sicile, j’avais 7 ou 8 ans, mon père est rentré avec un projecteur 8 mm avec deux films: un Donald Duck qui va au zoo et Le Monde du silence de Cousteau. Je me souviens de ce dernier comme si c’était hier: je prenais ces gens en combinaison de plongée pour des surhommes. Là, je me suis dit que je voulais faire de la biologie marine.»

Son arrivée en Suisse l’année suivante met à mal son rêve. «Les lacs, ce n’est pas la même chose», sourit-il. «Un jour, mon professeur de biologie animale était absent. Il fut remplacé par un jeune prof qui nous a montré une photo au micro­scope électronique d’une synapse – la communication entre les cellules nerveuses que j’appelle le baiser cellulaire – d’une mante des mers. Ça a été une vraie révélation! J’ai su à ce moment-là que je voulais faire de la neurobiologie. J’ai pu le faire sur des espèces marines, à l’île d’Elbe, grâce à un mandat de l’Université de Bâle. J’ai adoré!»

Éloigné de la recherche fondamentale, le scientifique n’en a pas pour autant oublié son micro­scope. Il a peut-être quitté les labos un peu trop tôt, confie-t-il. Qu’y ferait-il aujourd’hui? «Je rêverais d’analyser le génome d’Akhenaton, pour étudier les traits féminins qu’on lui prête.» (24 heures)