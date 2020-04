Le marathonien militaire de la crise est Broyard

Clair, net et précis. Depuis plus d’un mois, la Suisse est pendue à l’écoute des conférences de presse du Conseil fédéral et des experts concernant la crise du Covid-19. Chef d’état-major du commandement des Opérations, le brigadier Raynald Droz ponctue à chaque fois ses interventions par un «j’ai terminé» cadrant parfaitement avec son profil militaire. Né et vivant toujours à Estavayer-le-Lac, le brigadier de 54 ans est l’image de l’armée dans le cadre de cette pandémie. Et tous les observateurs s’accordent à dire que le casting aurait difficilement pu être meilleur, tant celui qui est triathlète longue distance au privé illustre parfaitement un combat sur la durée.

Depuis mi-mars, quelque 5000 hommes ont été mobilisés en soutien des autorités civiles, dont 3800 spécialistes sanitaires dans les hôpitaux et 750 en appui à la protection des frontières et des ambassades. Chaque semaine, l’homme aux cheveux gris coiffés sur le côté vient faire état de la situation et répond aux questions de la presse. Au téléphone, il avoue réfléchir déjà aux prochaines options, l’état-major devant toujours avoir un coup d’avance. Les variantes peuvent aller du prolongement du dispositif au-delà du 30 juin ou l’augmentation des effectifs en passant par une diminution graduelle si tout se passe bien.

«Nous aimons cette pression»

«Je vis cela comme un énorme privilège d’être dans l’œil du cyclone avec mon état-major. Nous aimons cette pression et la vivons comme une opportunité. Imaginez que le dernier déploiement militaire de cette ampleur datait de 2008 avec l’Euro de football et 15'000 hommes mis sur pied. Mais cela avait été planifié sur presque trois ans. Là, nous avons travaillé dans l’urgence», souffle le diplômé de la Royal Military Academy de Shrivenham, en Grande-Bretagne. Et force est de constater que le résultat est là et que la mission reçue est remplie.

Ce papa de deux jeunes adultes qui viennent d’entrer dans la vingtaine n’imagine toutefois pas des troupes sanitaires renforcées dans le futur. «Il y a deux ou trois ans, les propositions étaient de se concentrer sur la lutte contre les attaques cyber, maintenant, aujourd’hui, c’est un autre type de virus avec ce combat contre une pandémie. Mais l’armée suisse est un système global, qui a sa cohérence par la somme des capacités pour répondre à différentes menaces», répond-il. Et de comparer la Défense avec le millefeuille, qui est bon par sa cohérence. «Si on enlève une couche, ce n’est pas pareil. Sans la base, il ne tiendra pas et sans le dessus, il perd de son efficacité et le goût sera moins bon.»

Sept métiers appris à l’armée

Quand on lui demande de se définir, Raynald Droz parle de caractère, d’éducation, de volonté et de discipline. Naturellement, le domaine militaire l’a attiré dès son plus jeune âge. En 31 ans de maison, il dit avoir appris sept métiers différents. Il a servi deux des cinq chefs de l’armée, soit Christophe Keckeis et Philippe Rebord. Dans le cadre de la conduite d’hommes et de femmes, il a appris à s’exprimer en public, ce qui l’aide dans sa fonction actuelle.

«Pour chaque intervention médiatique, je suis bien préparé, ce qui limite le stress. Et j’ai une bonne capacité d’analyse», sourit ce communicateur, qui s’exprime dans toutes les langues du pays et que certains imaginent entrer en politique. «Mon père et mon grand-père étaient engagés. J’ai aussi été sollicité localement. La démarche politique de convaincre m’aurait fasciné, mais certains aspects sont moins en phase avec ma personnalité. En politique, il faut parfois s’adapter, le compromis et les alliances obligent à être un peu équilibriste.» Bien pris par son métier et sa pratique du triathlon, le Staviacois a aussi décidé en famille de privilégier celle-ci dans son temps libre.

Et ce dernier s’est sérieusement réduit depuis le début de la pandémie. Se retournant vers son lit de camp dans son bureau à Berne, le brigadier avoue y passer plusieurs nuits. Et parfois à peine quatre heures. «Certaines séances se terminent tard. Rentrer aurait été dangereux et aussi dérangeant pour ma famille», indique celui qui dort rarement plus de six heures par nuit, même hors pandémie.

Une séparation difficile

Il avoue que la séparation de sa famille n’est pas simple, mais il essaie de rentrer à Estavayer-le-Lac en moyenne un jour sur deux. «Et quand j’y suis, la relation est différente. Forcément, les enfants sortent moins et on passe donc davantage de temps ensemble. Là aussi, cela ouvre de nouvelles opportunités et le partage est fantastique», philosophe l’officier supérieur.

Malgré cette crise, le membre du Triclub Esta-Broye, plusieurs fois finisher en Ironman, se voit-il profiter des plages du lac de Neuchâtel tant vantées à l’époque par sa défunte maman, qui a été directrice de l’Office du tourisme local? «Bien sûr. L’eau est encore un peu fraîche actuellement, mais sinon, nager, en prenant ses précautions, n’est pas interdit par l’ordonnance fédérale. D’ailleurs, c’est bien moins dangereux que le cyclisme en matière de surcharge des capacités médicales.»

Quand il rappelle que la Confédération réfléchit déjà à une levée progressive des consignes de restriction, l’homme se montre par contre plus réservé à propos des grandes manifestations de l’été. «Pour éviter une nouvelle vague de contamination, les grands rassemblements de foule seront peut-être encore limités. Nous avions deux billets pour aller voir Céline Dion au Paléo. Ce sera peut-être pour l’année prochaine…»