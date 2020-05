Passager privilégié d’un Vatican soudain muet

«En une seconde, on voit ici plus de touristes qu’en une année à Morges!» plaisantait Timothée Gaillard en décrivant sa nouvelle «place du village» lors de son assermentation au sein de la Garde pontificale il y a pile une année, le 6 mai 2019. Il ne se doutait pas un seul instant que, douze mois plus tard, l’endroit serait désert ce mercredi matin, l’intronisation des nouveaux soldats du pape – toujours à la même date – étant annulée. «C’est une décision logique et nécessaire, mais c’est un peu triste», explique depuis Rome le hallebardier morgien, qui devait notamment accueillir la présidente du Conseil national Isabelle Moret, comme le veut la tradition. «Les circonstances actuelles empêchent la tenue de cette magnifique cérémonie, mais je me réjouis de savoir qu’elle a déjà été refixée au 4 octobre», avec une signification sans doute encore plus forte – en présence des familles – à condition que la vie file de nouveau à l’endroit en ce début d’automne.

Lire aussi: Dans les coulisses de la petite Suisse du Vatican

Coutumier du tumulte, du bruit, du tourbillon de touristes et de fidèles qui font le siège du Vatican, Timothée Gaillard vit une aventure inédite. Celle du silence et du recueillement, ce qui devrait pourtant être la règle dans ce lieu saint. «Nous avons la chance d’être en quarantaine dans un aussi bel endroit! La mission de base demeure, mais la basilique est vide et nous avons le privilège de pouvoir la redécouvrir dans cette atmosphère bien plus propice à la prière que lorsqu’elle est pleine à craquer. Que ce soit pour prier ou faire la sieste, nous profitons comme jamais des jardins!»

Une place déserte

On en vient presque à envier sa situation, lui qui se souviendra sans doute longtemps de cette parenthèse sans précédent. Tous les observateurs décrivent en effet une place Saint-Pierre déserte, des rues vides et une activité au ralenti, les Italiens, cachés derrière leurs masques, ayant paraît-il perdu le goût d’aller et venir dans la ville. Terminés également les selfies avec les gardes, mais pas le reste. «Notre quotidien change assez peu malgré la pandémie, car le service ordinaire demeure, et il est nécessaire de continuer d’effectuer le contrôle des personnes qui transitent ici. Il serait en effet naïf de penser que le danger n’existe plus en raison de la réduction des personnes qui se présentent aux entrées du Vatican. En revanche, le service extraordinaire lors des audiences générales et privées ou lors de l’accueil des chefs d’État et des ambassadeurs a cessé. Nous avons d’ailleurs pris certaines mesures supplémentaires afin d’assurer la protection du Saint-Père tout en le préservant d’une exposition au Covid-19.»

Lire aussi: Derrière la hallebarde, un niveau de pointe

Avec nos yeux de novice, il semble que le pape, justement, ne soit pas une figure de la crise, qu’il se tient plutôt en retrait d’une actualité où l’on voit défiler en boucle des présidents et des médecins. Si le Morgien ne se prononce pas sur ce point précis, il évoque volontiers sa confiance en l’homme qu’il est venu servir. «Dans son message d’espérance prononcé en la basilique Saint-Pierre à la fin du mois de mars, il nous a invités à avoir pleine confiance en Dieu, à ne pas avoir peur car nous avons la foi, comme le disent les textes. C’est ce que je ressens.»

«De nouveaux frères»

Privé de sorties en ville ou de congé, Timothée Gaillard n’est de loin pas abattu, convaincu d’être exactement là où il souhaite être, peut-être plus encore aujourd’hui. «Je vis ma foi encore davantage dans l’intériorité et ce ne sont pas les intentions de prières qui manquent, surtout en ce moment.» Avec une pensée pour sa famille, dont il est coupé depuis un moment, lui qui a vécu la première année en compagnie de son frère, désormais engagé au pays dans les rangs de l’armée. «Je suis habitué à cette distance, comme mes 111 collègues. Cela fait partie du sacrifice de celui qui s’engage dans la Garde suisse pontificale: tout quitter pour servir le Christ, l’Église et le souverain pontife. Mais avec la technologie il est assez facile de communiquer avec les amis et la famille. Et puis je dois dire que je forge ici de belles amitiés, j’y ai découvert de nouveaux frères!»

Lire aussi: La garde suisse pontificale mise en bulles

En attendant de voir le Vatican reprendre son rythme, le Morgien savoure tous les moments vécus, animé par une foi très profonde. «Au terme des deux ans requis, je compte probablement accomplir une troisième année avant de revenir en Suisse pour reprendre les études. Mais je sais déjà que la décision de quitter un jour la garde sera très difficile à prendre.»