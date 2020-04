Reclus dans l'immensité des eaux caribéennes

Jérôme Béguin devrait être dans les starting-blocks en cette fin de mois d’avril. Dans les derniers préparatifs d’une transatlantique qu’ils imaginent depuis un an avec son amie, Lise Vogler. Une traversée d’océan qu’ils ont rêvée comme le début d’une nouvelle vie, loin d’un quotidien terrien dans lequel le couple ne se reconnaissait plus. «L’idée, c’était de vivre une expérience personnelle où l’on se contraindrait à avoir besoin de moins de choses», raconte l’ingénieur en microtechnique yverdonnois. Le couple a quitté la cité thermale le 15janvier, leur vie dans deux valises chacun.

Le Covid-19 a figé leur projet à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. «Quand le confinement a été annoncé en Suisse, ici il n’y avait rien, raconte Jérôme. Mais ça nous a mis dans un état de stress: tout partait en cacahouète…» Alors qu’ils prévoient un passage par la Guadeloupe, pour effectuer quelques travaux d’optimisation essentiels sur leur Beneteau Oceanis 393, acheté il y a un an à Trinité et Tobago, la France ferme ses portes — y compris d’outre-mer — à double tour.

Rentrer pour faire quoi?

«On s’est évidemment posé la question de rentrer, mais on s’est dit: pour faire quoi? se confiner en Suisse? et payer pour laisser le bateau ici?» La décision de rester s’impose rapidement pour le couple. Lui, 31 ans, a perdu son poste dans une start-up yverdonnoise de smart tech, où il développait des caméras hyperspectrales pour l’agriculture. Elle, 29 ans, a lâché son job de masseuse esthéticienne aux bains thermaux. Tous deux appelés par cette aventure au long cours.

Le long cours s’est raccourci, mais le couple prend son mal en patience. «À Saint-Vincent, les masques et le désinfectant ont fait leur apparition, mais on a encore le droit de sortir en mer, même d’aller boire un verre. Il y a pire…» En effet, l’État des Petites Antilles ne compte à ce jour que quatorze cas testés positifs et aucun décès. Et la vie tropicale de Jérôme et Lise ne coûte que 1000francs par mois, bateau compris.

Fenêtre de transat

Il faudra toutefois bientôt prendre une décision, admet Jérôme Béguin. «La transatlantique ne peut se faire qu’en mai ou début juillet. Avant, il y a les tempêtes hivernales et après les cyclones, et en juin il n’y a pas de vent du tout.» Le bateau devait quitter la Guadeloupe mi-mai, mais les deux coéquipiers qui embarquaient avec eux sont bloqués en Suisse. Bref, la fenêtre de navigation risque de se refermer sans que le Mimosa ait pu quitter le port de Saint-Vincent, reportant le voyage d’une année.

Jérôme et Lise ont déjà élaboré divers scénarios, allant de l’idéal – naviguer en juillet – au pire – rentrer urgemment et laisser le voilier ici. Entre deux, il y a l’idée de passer un an dans les Antilles. «Lise est Bretonne, nous pourrions trouver du travail en Guadeloupe et garder la transat pour l’année prochaine», indique celui qui a grandi à Sainte-Croix. Mais ils savent que cela ne sera pas aisé, vu la crise économique qui se profile. «On a sympathisé avec des Suisses qui ont ouvert un centre de plongée en 2017 à Saint-Vincent. Ils ont dû tout résilier, il n’y a plus personne…»

Ce qu’ils savent aussi, c’est que leur vie ne sera plus la même qu’avant «la baffe de la collapsologie». «Le projet du bateau nous donnait un sens. Qu’il se fasse ou pas, Lise et moi chercherons un job dans la durabilité, pas dans le profit», lâche d’un ton affirmé ce fan d’astronomie dont la barbe fournie tranche désormais avec le bouc ciselé qu’il porte sur sa photo LinkedIn.

Le manque des milongas

En attendant un hypothétique avenir professionnel, Jérôme Béguin et Lise Vogler témoignent d’une vie harmonieuse sur leur voilier de 11,8mètres et trois cabines. Il se marre: «C’est bien plus luxueux que le camping-car où on vivait avant de partir… On peut même faire cabine séparée!» Le projet n’a pas l’air d’actualité, quand on voit le sourire que s’échangent les tourtereaux, assis dans le canapé de la marina, seul endroit où le réseau est assez bon pour passer un coup de fil.

Leur complicité est d’autant plus frappante quand on les voit danser sur le compte Instagram créé pour leur voyage (@mimosa_oceanis). Les deux se sont rencontrés par le tango. Et Mimosa, dont ils ont baptisé leur voilier, est l’une des milongas qu’ils affectionnent. En y pensant bien, d’ailleurs, de la terre, c’est le tango qui leur manque le plus. «Le pont est trop petit…» Mais le monde est grand!