Serge Morattel obligé de presser sur la touche «pause»

Dans un monde sans coronavirus, un musicien serait assis aux côtés de Serge Morattel, guitare ou basse sur les genoux, casque sur les oreilles, à moins qu’il ne préfère entendre sa prestation crachée directement depuis les puissantes enceintes du studio. Les yeux du premier seraient fixés sur son instrument, ceux du second scruteraient sur son ordinateur les ondulations sismiques colorant l’écran à mesure. Affalés derrière eux, quelques compères attendraient que ça se passe, tuant le temps entre blagues sur le sofa, caoua à la cuisine et clopes sur le perron.

Mais ce jeudi-là, Serge Morattel est seul dans son fauteuil. Seul devant sa table de mixage, seul dans son immeuble. Le discret bâtiment de deux étages, aux abords du Lignon, abrite depuis vingt ans le REC Studio (www.recstudio.ch), mais aussi de nombreuses salles de répétition pour les groupes amateurs de la région. «Cela concerne une quarantaine de musiciens, détaille au téléphone le producteur genevois de 53 ans. L’association qui gère les locaux a reçu une lettre de la Commune nous autorisant à utiliser les lieux en respectant de strictes mesures d’hygiène, ce qui est très compliqué quand on fait de la musique dans une petite pièce, que l’on doit porter du matos dans des couloirs étroits ou partager des toilettes communes. On a demandé à tout le monde idéalement de ne pas répéter, et je crois que chacun est resté chez soi depuis. Moi, je continue de venir bosser, mais le cœur n’y est pas.»

Séances repoussées

Le boulot, hélas, n’y est pas non plus. Depuis mi-mars, tous ses rendez-vous sont tombés à l’eau. «Je devais commencer une session le 23 mars, elle a été annulée une semaine avant: un membre du groupe habite à Londres avec sa femme et son enfant, il craignait de ne pas pouvoir rentrer. Le chanteur avait aussi peur de tomber malade pendant l’enregistrement: il avait été en contact avec un gars qui avait chopé le virus.» La séance a été repoussée en juin. «Mais rien n’est sûr. D’autant que je travaille beaucoup avec des artistes français, pour qui les normes sont encore différentes. Et puis, un musicien doit être prêt pour venir enregistrer un disque: si les groupes ne répètent pas, ils vont repousser leur séance. Mon agenda était rempli, et là, tout est stoppé. C’est dur, j’ai connu un passage à vide il y a quatre ans, mais les choses avaient très bien repris depuis, j’étais sur une bonne dynamique.»

Spécialisé rock et metal (notamment plusieurs albums de Lofofora et de Stevans), le REC compte parmi les studios réputés que les musiciens «bookent» longtemps à l’avance. Les tarifs sont journaliers, mais une session moyenne dure entre deux et trois semaines. Depuis un mois, Serge Morattel ne peut miser comme unique rentrée financière que sur le mixage d’un disque – qu’il peut effectuer en solitaire. «J’ai vite compris que les mesures de distance sociale n’étaient pas adaptées à un travail en studio: quand on produit un album, on a besoin d’être proche, en contact. Légalement, je pourrais recevoir des musiciens. Techniquement, je pourrais enregistrer d’une pièce à l’autre en gardant un maximum de distances. Mais ce serait compliqué et pas intéressant. D’ailleurs, aucun artiste ne m’a contacté depuis le semi-confinement.»

«Maçon sur un chantier vide»

Autant que le stress sanitaire, le producteur vit mal le flou de son statut professionnel. «J’ai fait une demande d’aide mais je n’ai reçu aucune réponse pour l’instant. On me dit que je peux travailler mais je suis comme un maçon qui viendrait sur un chantier vide, sans ciment ni brique. Et puis, prendre l’autoroute pour aller bosser et croiser des panneaux lumineux «RESTEZ CHEZ VOUS!» ça vous donne l’impression d’être illégal.» Chez lui, justement, il laisse son épouse Céline et leurs fils Tom, 16 ans, et Sam, 14. Le confinement s’accorde difficilement à l’adolescence et au printemps. «Mais ça va, ils font gaffe.»

Sur la Toile, les vidéos de musiciens pros comme amateurs, reclus autour du monde, résonnent de leurs concerts de salon et de leurs prestations de chambre à coucher. Passionné de musique jusqu’au bout de la barbichette, Serge Morattel préfère voir là le signe d’une créativité heureuse plutôt que l’essor d’un home recording néfaste pour sa petite entreprise. «Je ne me sens pas menacé, je suis dans un bon état d’esprit. On sait que ça va se calmer. Et vu le nombre de musiciens seuls chez eux qui composent, je me dis qu’ils vont tous vouloir sortir dès que possible et mettre tout ça sur bande dans les meilleures conditions. Il y aura du boulot.»