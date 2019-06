Souriant et cash, le bûcheron UDC n’aime pas la langue de bois

Le politiquement correct, très peu pour lui. Le député UDC Yvan Pahud «parle cash», admet-il avec un bel accent vaudois et son éternel allant. Sans filtre, ses interventions au Grand Conseil font parfois bruisser la gauche de l’hémicycle. Mais ce costaud entrepreneur forestier de 39 ans réfute faire de la provoc. Le caillassage des boucheries par des antispécistes? «Des attentats terroristes», juge-t-il au micro. Grommellements. À propos d’une campagne médiatique portant sur le thème du viol, le voilà qui demande «s’il existe des statistiques sur la nationalité des violeurs, pour mieux cibler la prévention». Outrage. «Combien de détenus musulmans dans les prisons vaudoises?» questionnera-t-il une autre fois.

«Je lève les yeux au ciel dans ces moments-là», soupire le socialiste Nicolas Rochat Fernandez, précisant toutefois qu’il s’entend bien avec Yvan Pahud. «Je respecte ceux qui ont le courage de leurs opinions et qui y vont. Il a ce côté très populiste de l’UDC zurichoise, mais on arrive aussi à travailler ensemble sur des sujets de fond, comme le gravier indigène ou la promotion des artisans boulangers vaudois.» Son collègue de parti Denis Rubattel décrit «un jeune pétillant, bouillant d’idées, plein de bon sens, qui s’est vite fait une place dans notre groupe». Yvan Pahud est très actif au Grand Conseil pour défendre la filière bois. Et il est suivi. «J’arrive à être rassembleur en coulisses», assure-t-il en souriant. «Quant au plénum, eh bien, c’est l’arène!»

«J’arrive à être rassembleur dans les coulisses du Grand Conseil. Quant au plénum, eh bien, c’est l’arène!»

À Sainte-Croix, le futur quadra est connu comme le loup blanc. Il y fait depuis longtemps de bons scores électoraux, qui l’ont même propulsé à la Municipalité ce printemps – il entrera en fonction en juillet. Il sera le premier UDC à y siéger, alors que le parti est présent dans la bourgade depuis à peine une décennie. C’est qu’Yvan Pahud, lui, est enraciné sur le balcon du Jura. Plus précisément à La Prise-Perrier, petit hameau non loin de L’Auberson, où sa famille possède un domaine agricole. «Mon grand-père, un Pahud d’Ogens, était faucheur et montait à Sainte-Croix faire les foins, raconte-t-il. Un jour, il y a rencontré ma grand-mère, une Cuendet d’ici, et il n’est jamais redescendu.» Quant à lui, s’il aime découvrir d’autres continents, «il vient toujours un moment où mes sapins me manquent.»

Un an à Genève, pas plus

C’est ici, sur le Plateau-des-Granges, où on se lève le matin en embrassant le Cochet, les Roches-Blanches et le Chasseron, que le jeune Yvan a grandi, joué au milieu du bétail, été à l’école – pas trop son truc, «sauf l’histoire» – et fait du hockey. Et c’est ici, dans une maison familiale retapée avec beaucoup d’huile de coude, que grandissent ses deux enfants, nés de son union avec Romaine, une Valaisanne qui, par amour, a quitté les Alpes pour le Jura. Ils se sont rencontrés à la douane de Bardonnex, où le Sainte-Crix a brièvement exercé le métier de garde-frontière en 2006. Il n’a tenu qu’un an à Genève, lui qui imaginait travailler à Vallorbe. «Quand on m’a appris que mon affectation, au départ provisoire, allait se prolonger, j’ai donné ma démission.» Retour à Sainte-Croix et à son entreprise forestière, qu’il avait mise entre parenthèses.

Yvan Pahud n’avait que 20 ans et un CFC de charpentier quand il a créé sa société. C’était en 2000, après le passage de la tempête Lothar. «J’ai vu tous ces arbres versés partout. D’abord, la neige les a recouverts, ils n’ont pas pu être exploités tout de suite. Il fallait du monde, il y avait du boulot, c’était un défi.» Il se lance, fonceur, prêt à saisir toutes les opportunités. Comme lorsqu’on l’embrigade en politique, au Parti radical, en 2002. Neuf ans plus tard, il lui est refusé une place de candidat à la Municipalité. Alors il change de crémerie et répond à l’appel du pied de la toute nouvelle section UDC. «Jusque tard dans la nuit, Pascal Broulis a essayé de me convaincre de rester», sourit-il. Yvan Pahud est réélu au Conseil communal sous sa nouvelle bannière, avec neuf autres colistiers. Émoi et ressentiment chez les libéraux-radicaux.

L’erreur d’aiguillage, c’était bel et bien en 2002. Yvan Pahud radical? Inconcevable. «Mon cœur est UDC», jure l’intéressé, et on le croit tant il coche toutes les cases du parfait militant agrarien: l’amour de sa patrie, son histoire, son indépendance, son folklore. Il est tireur depuis ses 15 ans, a le grade de premier-lieutenant à l’armée. Le premier soliste du Club des yodleurs Edelweiss de Sainte-Croix porte aussi très bien le bredzon d’armailli. Au début du mois à Brienz, il a grandement contribué à la qualification de son chœur pour la prochaine fête fédérale. «Yvan, il en chante volontiers une, c’est le premier pour mettre l’ambiance au Petit Nouvel-An des contemporains, à La Casba, aux Avattes», décrit son ami Raphaël Graf. Ados, ils étaient tous deux cibarres au stand de tir de L’Auberson. «Il est toujours jovial, très serviable et quand il a envie de quelque chose, il va au bout, déterminé.» On sent une écorce épaisse derrière ce sourire constant. «Mais à son mariage, il a pleuré en voyant sa femme dans la belle robe. Ça n’arrive pas à tous les hommes.»

Féru de ski-alpinisme, Yvan Pahud compte six Patrouilles des Glaciers à son actif, trois grandes, trois petites. Pour la photo, c’est un tee-shirt aux couleurs de la course Thyon-Dixence qu’il arbore. «J’ai la chance d’avoir une épouse et des fils très actifs qui sont toujours partants pour des sorties en plein air.» Ne serait-ce qu’au Chasseron ou aux Aiguilles-de-Baulmes, lieux de balade de prédilection pour la famille. Au parlement cantonal, le Sainte-Crix est au premier rang des opposants aux éoliennes. Dans ce combat, il a bien sûr choisi la cause paysagère. (24 heures)