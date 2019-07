Tambour, batterie et percus rythment sa vie sans répit

Rencontrer un musicien et enseignant percussionniste dans son univers, c’est pénétrer dans un local insonorisé et sans fenêtre. Celui du Centre de percussions de La Côte (CPLC) se trouve au sous-sol du bâtiment communal du Martinet, à Rolle, qui abrite aussi l’École de musique de Rolle et environs. «Nous voici dans un de mes antres», annonce Claude Meynent en guise d’accueil. Le directeur du CPLC peut bien dire «un de mes antres», puisqu’il enseigne aussi au Conservatoire du Nord vaudois, ainsi qu’à Crissier, et joue avec deux ou trois groupes. Claude Meynent a passé une bonne moitié de sa vie dans ces «locaux de répète» remplis d’instruments. Que d’heures passées dans l’ombre, pour, le jour venu, briller de mille feux sur scène. Bientôt, avec un groupe de 35 percussionnistes qu’il codirige en compagnie de Stéphane Borel, professeur au Conservatoire de Lausanne, il se retrouvera sous les projecteurs – et sur les LED – de l’immense arène de la Fête des Vignerons.

Le Rollois se réjouit de se produire devant 20'000 spectateurs, sur cette impressionnante scène de Vevey. Mais pour le moment, c’est la course. Encore plus que d’habitude, l’hyperactif Claude Meynent doit jongler avec toutes ses activités. «Je savais que ce serait compliqué. Quand on m’a appelé pour me demander d’assumer ce rôle, j’ai aussitôt dit qu’il fallait qu’on soit deux. Imaginez si je tombe malade durant les représentations! Avec mon vieux compère Stéphane Borel, ça roule. On se connaît depuis l’époque où on était ensemble au Collège de cuivres de Suisse romande, dans les années 80.»

«Quand j’avais 5 ans, je traversais la ville de Rolle avec mon tambour et un drapeau suisse dans le dos»

«Collège de cuivres», «École de musique», «Fête des Vignerons», tout cela sonne bien tradition vaudoise. Claude Meynent s’y sent à l’aise. Depuis tout petit. Quand il avait 5 ans, il traversait la ville de Rolle avec son tambour et un drapeau suisse dans le dos. Mais il se sent aussi à l’aise quand il fait le timbalier au sein de l’Ensemble vocal et instrumental de Rolle (EVIR), ou avec l’Orchestre symphonique Bande-Son. Ou quand il joue de la batterie avec un groupe de jazz, ou avec Couleurs Latines, ou encore avec Doolin, un groupe de musique irlandaise. Sa curiosité musicale n’a pas de frontière. Son enthousiasme non plus.

Le rêve de devenir une pop star

Quand Claude Meynent revient sur son passé, les images sont précises. Enfant, il allait chaque dimanche avec sa maman écouter des orchestres à la Brasserie du Grand Chêne, à Lausanne, pendant que papa était au foot. «J’étais planqué dans un coin de la scène, les yeux écarquillés. Et quand je rentrais à la maison, j’imitais les musiciens. Je créais ma batterie avec des tabourets et des casseroles.» Il a commencé par apprendre le tambour à 9 ans à l’École de musique de Rolle et durant quinze ans à la Société des tambours de Nyon. Ambidextre, il a rapidement maîtrisé les techniques du tambour. «J’ai adoré taper avec les copains au Nouvel-An», se souvient-il.

Mais dans les années 70, son rêve d’ado «avec des crins jusqu’aux épaules», c’était de devenir une pop star, genre batteur de Yes, dont il était fan. Avec des potes, il a monté le groupe Open, «qui se rapprochait de Yes et de Genesis, c’était du sérieux». Puis ce fut la grande époque des bals avec l’orchestre Delta. Parallèlement, il a suivi des cours au Conservatoire populaire de musique à Genève. Plus tard, il a aussi fait l’École de jazz de Montreux et l’EJMA.

Comme la plupart des musiciens débutants, Claude Meynent a pensé à l’enseignement pour assurer son gagne-pain. Très vite, il s’est rendu compte qu’il s’agissait d’une vraie vocation. D’autant plus qu’il a fait œuvre de pionnier en ouvrant une classe réunissant tambour, batterie et percus en 1978, à Crissier. Jacques Hurni, directeur du Conservatoire du Nord vaudois, où le Rollois enseigne depuis bientôt trente ans, relève qu’il fait à la fois preuve de bienveillance et d’exigence. «Claude cumule passion et sens de l’organisation. Il ne compte pas son temps et s’engage toujours avec beaucoup de sérieux.»

Un gros bosseur, simple et décontracté

Il est vrai que le personnage dégage une image de quelqu’un de posé, qui sait où il va. Au premier abord, on ne l’imagine pas s’éclater dans un solo de batterie. Une impression qu’il fait voler en éclats quand on le voit en action sur scène. Claude Meynent reconnaît toutefois soigner une certaine image de lui. Sa tenue préférée, chemise blanche et blouson noir, ne tient pas du hasard. «J’aime être bien fringué. Parfois même en smoking pour les concerts classiques. Mais pour le rock ou autre, la chemise blanche et le blouson de cuir noir, ça me correspond.» Simple et décontracté à la fois.

Ce musicien-là n’est à l’évidence pas du genre bohémien olé olé. Comment ferait-il alors pour assumer toutes ses responsabilités? En tant qu’enseignant, y compris à l’école vaudoise de transition, où, depuis 2000, il a affaire à des ados difficiles ou à des migrants. Mais aussi dans son rôle de fondateur et directeur du Centre de percussions de La Côte (CPLC), en 1995. Le CPLC regroupe tout de même la crème des percussionnistes de la région, qui se produisent en concert chaque année. Bassiste du groupe Couleurs Latines, l’Uruguayen Aldo Fantauzzi le décrit comme une personne à la fois talentueuse et travailleuse. «Claude est né avec des baguettes dans les mains. Et, surtout, c’est un rassembleur. Il sait mettre ensemble la créativité et le sens pratique.» Tout le monde s’accorde à dire que c’est un gros bosseur. Sa femme Rose-Marie, sans qui rien n’irait de la sorte, confirme: Claude Meynent tient plus de la fourmi que de la cigale (24 heures)