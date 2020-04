Quand un virus permet à une apprentie de faire ses preuves

Certains acteurs de la santé finiront leur carrière avec la crise du coronavirus. D’autres, comme Maéva Gapany, font au contraire leurs classes en bataillant contre le Covid-19. Quand la pandémie de 2020 fera un chapitre dans les livres d’histoire, l’apprentie de deuxième année en assistance en soins et santé communautaire à l’Hôpital Riviera-Chablais de Rennaz pourra dire: «J’en étais.» «Cette impression d’apporter ma contribution est une fierté, lance-t-elle. Des amis me disent qu’ils ne pourraient pas faire ce que je fais. Je me sens d’autant plus valorisée.»

Il y a quelques semaines, elle admet avoir un peu vite froncé les sourcils lorsqu’on lui a demandé de travailler un troisième jour par semaine à côté de ses cours de maturité professionnelle, par visioconférence, et de renoncer à ses vacances de Pâques. Depuis, elle a dû se rendre à l’évidence: la gravité de la situation l’exige.

Des vacances en Grèce compromises

Alors, ma foi, il faudra reporter son opération des yeux, de même que le tant attendu examen du permis voiture prévu jeudi prochain: «Dans le contexte actuel, cela aurait été plus sûr que de devoir prendre les transports publics pour me rendre au travail», regrette la Bellerine de 18 ans. Les vacances de juillet dans les îles grecques, pour les 50 ans de sa maman, paraissent a priori aussi compromises.

Depuis cette semaine, elle est plus que jamais entrée dans le vif du sujet: «Jusqu’ici, les patients potentiellement touchés étaient placés dans un autre service ou transférés au CHUV. Désormais, des cas ont été déclarés dans le nôtre et nous sommes confinés avec des patients atteints du Covid. C’est encore gérable, on a de la place, du personnel. Ce n’est pas comme en France.»

En première ligne

Il n’empêche, la voilà en première ligne. «C’est sûr que c’est un peu compliqué de respecter la distance de deux mètres pour faire une injection… Je m’occupe de la toilette des patients, de la distribution et du contrôle des médicaments, des prises de sang. Il y a une partie administrative, une autre plus logistique de nettoyage intensif des salles et du matériel. Il faut aussi répondre aux nombreuses questions et inquiétudes.»

Elle note que l’hôpital devient un monde à part dans un tel contexte. «Un patient positif m’a d’ailleurs fait rigoler. Quand je suis allée prendre son plateau-repas, il était en train de regarder les nouvelles et il m’a dit: «C’est fou ce qui se passe dehors», comme s’il était extérieur à tout ça.»

Grande discipline au quotidien

Au quotidien, la première règle est de protéger les autres en se protégeant soi-même. «La bouteille de désinfectant pour les mains ne passe pas la journée. Le port du masque et de la blouse est obligatoire évidemment. Un jour, à la sortie de ma journée, un patient m’a proposé de l’argent contre un paquet de masques. J’ai dû lui dire que nous n’en avions déjà pas assez pour nous.»

Pour la jeune adulte, renoncer à tout contact social n’est pas une mince affaire, mais la situation le requiert. Son métier impose même l’exemplarité: «Il y a l’idée que les jeunes respectent moins les consignes de confinement que d’autres, mais pour ma part mon jardin me suffit. De toute façon, en travaillant dans un hôpital, certains de vos amis vous considèrent comme une pestiférée», plaisante-t-elle. Les sorties se limitent donc à la promenade de ses chiens ou celles avec Nicole, sa maman, autour de la maison. «Je fais encore mes courses, mais je me limite à l’essentiel. Le plus dur, c’est de ne pas voir ma nièce, née le 12 janvier, et mon frère.» Il a aussi fallu dire non pour filer un coup de main au déménagement de son petit ami. Idem pour la sortie à cheval avec une amie. Tout au plus, elle se rend de temps en temps à l’écurie pour passer le bonjour à Micky, son poney.

À la maison, la vie à deux s’organise, d’autant que Nicole, qui avait dû continuer un temps de travailler dans le bureau d’ingénieurs où elle est secrétaire, a pu passer en télétravail. «Ma maman est jeune, mais elle a un gros passé de fumeuse. Elle n’a pas trop peur, mais on fait gaffe, même si c’est difficile, voire impossible, de garder nos distances. Mais une chose est sûre: quand je quitte le travail, je rentre le plus vite possible et je vais me doucher illico sans rien toucher.»