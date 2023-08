Poste d’exception – Lausanne cherche le futur guet de la cathédrale Guet titulaire du beffroi depuis 2002, Renato Häusler prend sa retraite à la fin de l’année. La Ville est à la recherche d’une personne pour prendre sa relève. Erwan Le Bec

Renato Hausler, voix de la cathédrale depuis plus de vingt ans, n’annoncera plus les heures du haut du beffroi en décembre prochain. Christian Brun

C’est une page d’histoire lausannoise qui se tourne et un poste des plus emblématique de la capitale à pourvoir. Voix de la cathédrale depuis plus de vingt ans, Renato Häusler n’annoncera plus, du haut du beffroi, les heures qui ont sonné. Il prend sa retraite en décembre prochain. Le temps de trouver son – ou sa — successeur, par le biais d’une simple offre d’emploi qui a été diffusée jeudi par la Ville.

Le libellé est assez bref, la description ouverte et reprend trait pour trait le cahier des charges de l’actuel locataire de la loge jouxtant les cloches. On rappellera que cette institution unique – remontant, en tout cas, à 1405 et connue à l’international – est composée d’un titulaire, à 56%, et de cinq remplaçants. Aucun d’entre eux n’a, pour l’heure, été autorisé à s’exprimer.

Le futur guet – ou la future guette – doit donc annoncer les heures de 22 h à 2 h du matin, cinq nuits par semaine. Il doit, en plus, accueillir les visites de passages et gérer les plannings. Le service en charge des Cultes et temples cherche une personne disposant au minimum d’un CFC, sans casier, aimant l’histoire et sa transmission, tout en ayant des attaches à Lausanne. Il faut, en outre, tenir le coup physiquement: le travail est évidemment nocturne, exigeant vocalement, et s’exerce qu’il vente ou qu’il neige…

Figure marquante et talentueuse

«L’enjeu est de trouver quelqu’un qui représente une tradition et une histoire. Quelqu’un qui soit capable de l’exprimer physiquement, de l’incarner et de la partager», résume le municipal David Payot. «C’est évidemment un poste atypique et qui fascine. Ce sont des personnes qui savent transmettre, mais qui ont aussi des talents particuliers en parallèle.» Outre le fait de participer à l’image de la capitale vaudoise, les guets titulaires ont souvent compté dans leurs rangs des personnalités marquantes: on se souvient de Philippe Becquelin, alias Mix & Remix. «Cassandre Berdoz suit cette logique, avec le chant et les concerts», souligne encore le municipal, à propos de la guette auxiliaire, première femme à rentrer dans l’institution en 2021.

Renato Häusler s’est notamment fait connaître par ses activités associatives et ses illuminations, impressionnantes, de la cathédrale au moyen de milliers de bougies. Olivier Allenspach

D’ailleurs, l’heure est-elle à une modernisation de la fonction multicentenaire? «La volonté et de trouver quelqu’un qui incarne Lausanne dans son histoire et dans sa diversité, on y sera attentif», note l’édile, se gardant bien de donner toute préférence. Elsa Kurz, secrétaire générale de la Direction enfance, jeunesse et quartiers, parle plutôt de «continuité». «Il s’agit surtout d’assumer un service public 365 jours par année. La fonction, elle, reste la même depuis des siècles: annoncer les heures par oral et incarner une présence. Il n’est pas vraiment possible de la moderniser, et la question même de savoir si on doit la moderniser se pose.»

En fonction depuis 2002

Plus qu’un coup de jeune, la Ville cherche «une perle rare» qui s’engage dans la durée. Depuis le début du XVIIIe siècle, les guets s’engagent effectivement pour des mandats allant de dix à vingt ans… «Il faut quelqu’un qui puisse travailler cette histoire, qui s’engage dans la durée», complète Elsa Kurz. «Longtemps guet auxiliaire avant de devenir titulaire, Renato Häusler a marqué la fonction. Une figure qui aime et qui vit la cathédrale.»

Successeur de Philippe Becquelin en 2002, Renato Häusler s’est notamment fait connaître par ses activités associatives et ses illuminations, impressionnantes, de la cathédrale au moyen de milliers de bougies. Veillant sur Lausanne, il avait fait – en signe de solidarité durant la pandémie – sonner la Clémence, vénérable cloche servant autrefois à donner l’alerte.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 14 septembre prochain.

Erwan Le Bec écrit pour le quotidien 24heures depuis 2010. Il couvre, entre autres, l'actualité vaudoise. Plus d'infos @ErwanLeBec

