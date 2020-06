Difficultés du LEB – Pour améliorer la ponctualité, les TL veulent biffer la halte du Lussex Mis en consultation, l’horaire 2021 du LEB doit corriger une erreur datant de 2013. Il prévoit aussi des bus pour les gymnasiens. Sylvain Muller

Gare du Lussex. CHRISTIAN BRUN

Comme cela se fait chaque année, le Canton publie depuis le 10 juin dernier et jusqu’au 28 juin le projet des horaires de transports publics pour l’an prochain (tous les horaires sont visibles ici). Pour la compagnie du Lausanne-Échallens-Bercher, cette consultation présente deux faits inhabituels: la création de lignes de bus et la suppression d’une halte, celle du Lussex, entre Jouxtens-Mézery et Romanel-sur-Lausanne.