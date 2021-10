Coup d’envoi à Glasgow – Pour arriver à la COP26, c’est un parcours d’obstacles géant Menaces de grève, problèmes de visa et chambres hors de prix ont découragé certains participants à se rendre au sommet. Reportage. Virginie Lenk Glasgow

Sécurité renforcée à l’entrée du périmètre de la COP26 à Glasgow, le 31 octobre 2021. Des autotests quotidiens sont exigés. Keystone

Dans les rues animées, Halloween bat son plein ce samedi soir à Glasgow. Mais lorsqu’on demande à Becky et à ses amies, qui piétinent devant un bar en Spice Girls revisitées, ce qu’elles pensent de la COP26, les avis sont unanimes. «COP sucks. La COP, ça craint.» Les filles lancent en désordre leurs doléances. Ville bouclée, bus déviés, trafic compliqué, de nombreux musées et attractions touristiques fermés. La ville est sous cloche. «Et tout ça pour quoi? On sait bien qu’il n’en sort jamais rien de ces sommets.»