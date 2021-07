Ladies Open de tennis – Pour attirer le public à Vidy, il faut des Suissesses gagnantes Les organisateurs du tournoi lausannois se demandent comment remplir les gradins l’an prochain. Ils ont obtenu la recette dimanche en assistant à la finale du double. Christian Maillard

Susan Bandecchi (à gauche) et Simona Waltert (à droite) ont fait vibrer Vidy. Dans l’épreuve du double. KEYSTONE

Double bonheur pour les organisateurs du Ladies Open de Lausanne ce dimanche à Vidy où le tournoi s’est conclu sans revers mais avec un magnifique point final. Si la semaine avait démarré avec des trombes d’eau, que le tournoi a aussi été perturbé par des rafales de vent, cette 5e édition (si on y ajoute les trois disputées à Gstaad) s’est donc terminée avec le soleil, dont deux belles finales. Et, cerise sur le gâteau, même un succès suisse.

Alors qu’au milieu du court, les «gamines» Simona Waltert et Susan Bandecchi jubilent, comblant à plus d’un titre les photographes, ramasseurs de balles et les juges de lignes, Jean-François Collet, directeur du tournoi, ainsi que son adjoint Julien Finkbeiner tirent un bilan plutôt positif.