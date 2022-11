La tutrice dépose plainte – Pour avoir couché avec une ado de 15 ans, trois jeunes risquent gros Un Fribourgeois de 24 ans et deux Vaudois de 19 ans ont eu des rapports sexuels consentis avec une jeune fille qui avait menti sur son âge. Ils encourent une interdiction d’exercer toute activité avec des mineurs. Benjamin Pillard

Les faits remontent à 2020. La jeune Vaudoise résidait dans l’internat du Mouret (FR). Les ébats avec ses partenaires avaient lieu dans le véhicule de ceux-ci, notamment sur le parking du centre sportif communal. GOOGLE STREETVIEW

«Ma mandante dit qu’elle a été forcée à porter plainte par sa tutrice de l’époque. Elle ne le voulait pas, parce qu’elle a eu envie de rencontrer ses partenaires successifs, et faire ce qu’elle a fait avec eux…» La gêne était perceptible ce jeudi au Tribunal d’arrondissement de Fribourg. Me Raphaël Tatti est le conseil juridique d’une Lausannoise en rupture, majeure depuis septembre dernier, et qui a été retirée à la garde de ses parents il y a plus de quatre ans.