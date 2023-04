Le choix de la rédaction – Pour avoir des oreilles de lapin A mettre dans les casques ce week-end, du rock psychédélique, Bach pascal et du metal monumental made in Genève. Francois Barras

Dead Shaman, Valais psyché. DR

Dead Shaman

Rock Avec un titre qui annonce clairement la couleur, Dead Shaman joue «sous l’influence» de ses aînés – à moins que ce ne soit sous le joug d’une quelconque substance hallucinogène dont, paraît-il, le rock à vocation psychédélique sait faire un profitable usage. Quoi qu’il en soit, les Octoduriens de Martigny (pléonasme) savent verser dans le shaker tout ce que les années 60 ont produit de bon, du riff à la Black Sabbath joué léger à l’urgence du format trio de Cream, en passant par l’énergie hétéroclite de la scène garage américaine. Les amoureux de King Gizzard & The Lizard Wizard connaissent déjà ce sorcier-là, très présent sur les scènes romandes. Mais ils rendront leurs platines heureuses en déposant sur leurs plateaux le premier 33 tours de ce shaman qui remue particulièrement bien pour un mort. FBA

Monument

Rock Premier album pour une étonnante formation établie entre Genève et Vaud. Autour de Clément Grin et Tom Guex, respectivement batteur et chanteur, le groupe Monument a pris forme dès l’année 2016, explorant des styles variés, rock extrême, musique industrielle, électronique encore, ou pop encore. Deux éléments en particulier ressortent de ce subtil ouvrage. Sa force d’une part, constituée de basse, de guitares, de batterie, éléments sachant jouer de la vitesse et des timbres. Ainsi que la voix, scandée le plus souvent, proche parfois du hurlement, ou susurrée. Lancinante, pour le moins. Le titre donne le thème général, «Abyss», suggéré par les moments de presque silence contrastant avec la violence des passages les plus incisifs. Cette nouvelle signature du label Hummus constitue la sensation helvétique du moment. FGO

Bach

Classique Poursuivant sur la lancée de sa très belle «Passion selon saint Matthieu» et de la «Messe en si», l’ensemble Gli Angeli Genève livre sa version de la «Passion selon saint Jean», de Bach, avec grosso modo la même équipe de rêve compacte et virtuose. Ses huit solistes forment le chœur, enrichi par la présence toujours percutante de l’évangéliste Werner Güra. Stephan MacLeod, à la fois chef et basse incarnant Judas, Pierre et Pilate, propose une traversée vivante et sensible de l’œuvre, sans jamais verser dans l’excès de dramatisme, avec un orchestre d’une splendide réactivité. Cette passion ayant connu différentes variantes, Gli Angeli complète l’habituelle version de 1724 révisée en 1739 par les ajouts de celle de 1725. Une nouvelle référence! MCH

J.S. Bach, «Johannes-Passion», Gli Angeli Genève, Stephan MacLeod (2 CD Claves)

Barrio Colette

Rock Mets tes bottes en latex, ajoute du gloss et ta robe en flanelle. Si tu as mal encore, personne ne s’en apercevra. Et solo! Créature plurielle originaire du bout du Léman, Barrio Colette peaufine son art de la mélodie déglinguée, rock volontairement mal aguillé mais vrai sens du groove. Et de la repartie. Lorsque les «houhou» niaiseux croisent le refrain vengeur d’un amour tout chiffonné, c’est à cet endroit, précisément, que la chanson est bonne. Mi-twist, mi-variété, voir carrément yé-yé, ce premier album prend la vie dans le meilleur sens, celui qui travaille l’humour de biais, sans se prendre le chou. Son titre est à l’avenant, «Rouge Rose». Comme un souvenir des émois naissants, de l’adolescence. Théâtral sur les bords, nonchalant au milieu. Et la voix haute d’une belle enfant qui chantonne «Oh non non non». Printanier. FGO

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.