Qatar 2022 – Pour battre le Brésil, voici les duels que la Suisse devra gagner Le choc de ce lundi face au favori de la Coupe du monde, c’est l’épreuve du feu pour Yakin et les siens. Gros plans sur les duels clés du match. Valentin Schnorhk - Doha Daniel Visentini - Doha

Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers vont passer au révélateur brésilien. GETTY IMAGES

Peut-être que tout cela ne rime à rien. Que Murat Yakin et ses joueurs ont raison: il n’y a là qu’un match de football, débarrassé de tout le reste. La Coupe du monde, oui, le théâtre de toutes les passions en mondovision, d’accord, mais un ballon pour tous et rien d’autre. On est toujours plus léger loin des pesanteurs du rendez-vous.