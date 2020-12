Incertitude sur le Brexit – Pour Boris Johnson, «tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir» Le premier ministre britannique obtient un délai supplémentaire pour négocier avec Bruxelles un accord de libre-échange. Il semble désormais favoriser la voie d’un compromis. Tristan de Bourbon, Londres

À l’issue de son téléphone dimanche avec Ursula von der Leyen, Boris Johnson s’est dit prêt à être créatif, tout en restant ferme sur le principe de la souveraineté du Royaume-Uni. keystone

«Je viens de parler à Ursula von der Leyen.» Un léger sourire en coin, les cheveux comme d’habitude en bataille, Boris Johnson fait en ce dimanche après-midi le point à la télévision sur l’avancée des négociations avec l’Union européenne en vue d’un accord de libre-échange. Alors que la présidente de la Commission européenne avait fixé ce dimanche comme date butoir pour trouver un accord, les négociations vont finalement se poursuive. Aucune date limite n’a cette fois-ci été avancée. «Je crains que nous ne soyons encore très éloignés sur certains points clés», prévient pourtant le premier ministre britannique. «Mais tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Donc nous continuerons à discuter pour voir ce que nous pouvons faire.»

Il y a un an, Boris Johnson se situait déjà dans une impasse similaire. Le 8 octobre 2019, il avait eu avec la chancelière allemande Angela Merkel une discussion houleuse. La route vers un accord de Brexit semblait alors bloquée et un «no deal» paraissait inévitable. Aux yeux de toute l’Europe, Boris Johnson était alors perçu comme un guignol qui, après s’être aliéné son propre parlement, n’avait pas su comprendre ses partenaires européens. Deux jours plus tard, près de Liverpool, il s’enfermait pourtant dans une pièce avec le premier ministre irlandais, Leo Varadkar, pour débloquer la question de la frontière entre les deux Irlandes. En une heure et demie, les deux hommes débloquaient la situation. Le 17 octobre, il officialisait l’accord de Brexit sur son fil Twitter.

«Le Royaume-Uni ne renoncera certainement pas aux négociations. Je pense que les gens s’attendent à ce que nous fassions un effort supplémentaire.» Boris Johnson, premier ministre britannique

Cette année, Boris Johnson ne pourra pas réaliser la même prouesse. Il a bien proposé de discuter seul à seul avec les principaux dirigeants européens, mais ceux-ci ne veulent pas risquer de voir leur unité remise en cause. La route vers un accord n’est pourtant pas fermée. Comme il l’a indiqué dimanche, «le Royaume-Uni ne renoncera certainement pas aux négociations. Je pense que les gens s’attendent à ce que nous fassions un effort supplémentaire.»

Officiellement, Boris Johnson a indiqué être prêt à être «créatif» mais il ne veut pas «compromettre la nature même du Brexit, c’est-à-dire notre capacité à contrôler nos lois et à contrôler notre pêche.» Dans les faits, il doit accepter qu’en échange d’un accord de libre-échange qui donnerait au Royaume-Uni un accès presque sans friction au marché unique et ses 450 millions de consommateurs, des compromis doivent être réalisés. Son pays doit notamment s’aligner sur les normes de l’UE.

À regarder le pour et le contre, un accord serait bien plus avantageux pour Boris Johnson. Les perturbations économiques et commerciales engendrées par un «no deal» s’annoncent importantes. Et sur le plan politique, le leader conservateur a tout à gagner d’un accord. Même si le leader du Brexit Party, Nigel Farage, estime déjà qu’il «capitulera» face à l’UE, seule une minorité de Britanniques radicaux seraient mécontents d’un accord. Il en sera de même à la Chambre des communes: la grande majorité des députés conservateurs préférerait un accord, comme nous l’a confirmé le Brexiter Edward Leigh. Mieux encore, un accord rendrait Boris Johnson plus acceptable aux yeux des conservateurs modérés.

Après le lancement du programme de vaccination contre le Covid mardi dernier, une fin positive des négociations commerciales avec l’UE pourrait marquer le début de sa remontée dans les sondages. Un de ses collaborateurs souhaitant rester anonyme nous indique que «Boris Johnson a choisi en 2019 de s’entendre avec l’Irlande pour finaliser le Brexit car cette option était la plus favorable à sa carrière». Tout porte donc à croire qu’il en sera de même cette fois-ci encore.