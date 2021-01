Voltige aérienne – Pour «Captain Favre», voler est synonyme de liberté Le gymnasien de la vallée de Joux veut participer à ses premiers Championnats de Suisse, en attendant de devenir professionnel. Il vient de lancer un projet de recherche de fonds. Pierre-Alain Schlosser

Nicolas Favre adore se «déconnecter», à bord de son avion. Jean-Paul Guinnard

«Les sensations sont assez dingues. On évolue dans les trois dimensions. Parfois, on a l’impression de raser les montagnes. On peut se retrouver à la verticale ou en ayant le sol à la place du ciel.» Nicolas Favre n’est pas un gymnasien comme les autres. Adepte de motocross depuis qu’il a 4 ans, il est également devenu un fou d’aviation, plus particulièrement de voltige.

«Une fois que l’on se trouve en l’air, une sensation de liberté vous emporte. On laisse au sol tous les problèmes de la vie courante. On se déconnecte totalement.» Nicolas Favre, pilote

En 2018, le Combier de 21 ans a obtenu sa licence privée avec dans un coin de la tête l’envie d’en faire son métier. «L’objectif numéro 1 est de devenir pilote militaire, explique-t-il. Pour cela, je souhaite rejoindre les éclaireurs parachutistes, l’an prochain, lors de mon école de recrues. Je devrai impérativement être officier pour pouvoir postuler dans les forces aériennes. Et plus tard, j’aimerais devenir pilote de jets privés.» Mais ce qui occupe le plus son esprit actuellement, c’est la voltige.