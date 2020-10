Crise sanitaire – Pour cause de coronavirus, Martin Bäumle boycotte le National Une session spéciale a lieu cette fin de semaine. Le Vert’libéral zurichois considère que le risque d’être infecté est trop important. Caroline Zuercher

Martin Bäumle (à gauche), avec son collègue de parti Beat Flach, durant la session d’automne. KEYSTONE

Martin Bäumle, ancien président des Vert’libéraux, n’assistera pas à la session parlementaire spéciale jeudi et vendredi à Berne. Le Zurichois considère que le risque d’être infecté est trop important. «Il n’y a aucune affaire qui ne puisse être reportée ou qui rende ma présence nécessaire», a-t-il dit au «Blick».

«Apparemment, on veut mener à bien cette session, au lieu de donner le bon exemple» Martin Bäumle, conseiller national (PVL/ZH)

«Apparemment, on veut mener à bien cette session, au lieu de donner le bon exemple», commente Martin Bäumle sur le site internet du quotidien alémanique. Il critique les autorités, qui n’ont pas réussi à prendre à temps des mesures coordonnées pour lutter contre cette deuxième vague. Et conclut que plus cela se fera tard, plus les dommages pour l’économie et la société seront importants.