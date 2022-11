Enlèvement d’enfant dans le Nord vaudois – «Pour ce père, le chantage est un art de vivre» La procureure Florence Jolliet a requis 8 ans de prison contre l’homme qui avait enlevé sa fille en 2021. La magistrate estime que ses agissements ont relevé de la prise d’otage. Flavienne Wahli Di Matteo

Le Tribunal criminel d’Yverdon rendra son verdict dans une semaine. LMS

Si l’objectif de ce père de famille a vraiment été de sauver l’unité de sa famille, cela se retourne contre lui. Pour avoir enlevé son bébé et s’être opposé durant six mois à son retour en Suisse, le trentenaire jugé cette semaine par le Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois encourt 8 ans de prison ferme et une expulsion de Suisse pour une durée de 15 ans.