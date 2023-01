Souvenirs de presse sportive – Pour ces champions, les exploits et les vies sont couchés sur papier Individuellement ou par équipe, un sportif vit à travers ses résultats, ses bonheurs ou ses doutes. Au moment de tourner la page pour embrasser une seconde vie, que reste-t-il des milliers d’articles qui leur ont été consacrés? Quatre anciens sportifs nous ont ouvert leurs archives personnelles. Nicolas Jacquier

Lea Sprunger pose avec des coupures de journaux collectées par sa grand-mère, chez elle à Gingins. VALENTIN FLAURAUD

Un sportif vit dans la lumière, sous les projecteurs éblouissants de l’actualité. Les médias s’y intéressent, on parle de lui, peu importe comment, la rue le reconnaît et les souvenirs s’accumulent autant que les résultats. Mais quand tout s’arrête et que le sportif s’efface, que reste-t-il d’une carrière? Quelles traces en conserver? En passant d’une existence à l’autre, continue-t-on à vivre à travers ce qui n’existe déjà plus?