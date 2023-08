Cuisine électorale – Pour comprendre les apparentements de listes, suivez le guide Conclure un apparentement? Oui, mais avec qui et pourquoi? Les partis ont encore deux petites semaines pour se décider définitivement. Et les électeurs dans tout ça? Simone Honegger Jérôme Cachin

Bureau de vote de la place de la Louve, à Lausanne. Avec les apparentements, un électeur peut choisir la liste A mais, au bout du compte, donner des voix pour la liste B. 20 minutes/Vanessa Lam

Apparentement? Vous avez dit apparentement? Le mot apparaît à chaque élection d’un parlement. En cette période de précampagne pour les fédérales du 22 octobre, il a surgi dans l’actualité, au début du mois d’août: l’apparentement du PLR et de l’UDC ne s’étend pas au parti Le Centre, malgré le fait que ces trois partis appartiennent à l’Alliance vaudoise, victorieuse lors de l’élection au Conseil d’État vaudois l’an passé.

Les apparentements, on les découvre en petits caractères au bas des bulletins de vote. Et jamais, ou presque jamais, dans la propagande des partis. Dans le canton de Vaud, les apparentements définitifs seront connus le 28 août. Mais d’abord, un apparentement, c’est quoi? «C’est un outil qui existe et y renoncer nous affaiblirait face à la gauche», répond Kevin Grangier, président de l’UDC Vaud. Tout président de parti pourrait dire ça du camp adverse. Mais encore?

Apparentement, définition

L’apparentement est un accord préalable conclu entre des listes de candidats, selon des règles définies dans la loi. Lors de la répartition des 19 sièges vaudois, l’apparentement permet de réunir les suffrages de toutes les listes dans un pot commun. Ainsi un groupe de listes apparentées augmente sa capacité à décrocher des sièges. Ensuite, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre les listes qui composent le groupe. Si l’apparentement n’existait pas, des suffrages seraient perdus.

Le sous-apparentement est aussi possible, au sein d’un même groupe de listes apparentées. Lors de la répartition des sièges, le sous-apparentement s’applique comme l’apparentement. En revanche, un sous-apparentement ne peut être conclu qu’entre des listes émanant d’un seul et même parti (liste jeunes, liste femmes, etc.). Il y a quatre ans, la règle était plus souple.

À qui profitent ces apparentements?

Grâce à un apparentement, un petit parti peut transférer à un plus grand parti les voix qui ne lui ont pas permis de gagner un siège. «Logiquement ce sont bien les grands partis qui enregistrent le plus de suffrages, explique le politologue René Knüsel. Par conséquent, leurs restes de voix sont généralement plus importants que ceux des autres partis du groupe.» En y ajoutant les restes des petits, le plus grand peut décrocher un siège.

Ainsi, les partis font leurs calculs pour se trouver dans le meilleur apparentement possible. Ils ont aussi tendance à multiplier les listes pour ratisser plus large avec un sous-apparentement.

Notre infographie prend l’exemple des élections fédérales de 2019. Voyons les quatre plus grands partis. Le PS était apparenté avec les Verts, tandis que l’UDC n’était pas apparenté au PLR. D’un coup de baguette magique, effaçons les apparentements avant de répartir les sièges: dans cet univers parallèle, le PS aurait eu un siège en moins et l’UDC un siège en plus.

Tromperie, pas tromperie?

L’électeur vote pour la liste A mais, au bout du compte, c’est la liste B qui en profite. Est-il trompé? «Je ne dirais pas qu’il y a tromperie mais le système est compliqué et fait appel à toute la sagacité de l’électeur», nuance René Knüsel. Constat partagé par le président du Parti socialiste vaudois, Romain Pilloud: «Seuls les gens du sérail comprennent l’apparentement. Il ne concerne que l’élection au Conseil national, tandis que la notion d’alliance pour le Conseil des États est très claire pour tout le monde.»

Autre écueil: les apparentements sont peu visibles. Sur les bulletins de vote, ils sont imprimés en plus petits caractères. «C’est une question de place, justifie Vincent Duvoisin, responsable des droits politiques à l’État de Vaud. Ce n’est pas l’information la plus importante. Reste que cette année, nous avons ajouté deux phrases dans le cahier pour expliquer l’apparentement. Vu la complexité, nous sommes restés très succincts pour ne pas décourager le lecteur.»

Si les partis concluent un apparentement, c’est qu’ils ont tout de même un socle idéologique commun. Pour Romain Pilloud, cette diversité est similaire à celle qu’on trouve dans un parti: «C’est comme au sein du PS, où nous avons un spectre très large, entre des gens qui sont très à gauche et d’autres plutôt centristes.» Mais quel est, pour lui, le socle commun de l’apparentement de la gauche? «La même définition de la défense des travailleurs, des précaires et des classes moyennes», répond-il. Et pour Kevin Grangier, la lutte contre la gauche justifie l’apparentement de droite: «Quand je vois les excès idéologiques de gauche entre désobéissance civile, interdictions et taxes, je me dis que le centre droit ne doit pas égarer une seule voix le 22 octobre prochain.»

