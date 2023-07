Un cador du football à Colovray – Pour couronner un début d’année de rêve, Nyon jouera contre Everton Les joueurs de Christophe Caschili ont bien commencé leur préparation et la termineront face à un adversaire de renom, avant de devoir lutter pour le maintien en Challenge League. Robin Carrel

Sean Dyche apprécie la douceur de l’air lémanique AFP

L’excellent Sean Dyche a ses habitudes, sur les rives du Léman. Le coach de 52 ans, originaire de Kettering dans le Northamptonshire, aime voir ses troupes y suer l’été venu pour les préparer aux âpres combats de la Premier League à venir. Il avait emmené son Burnley de l’époque à Évian en 2015 et en 2016 et son groupe avait déjà affronté le Stade Nyonnais, c’était il y a sept ans. Andre Gray, Ashley Barnes et Michael Keane avaient alors permis aux Toffees de l’emporter 3-1. Le Tessinois Stipe Simunac, ancien junior de la Juventus, avait réduit le score en deuxième période.