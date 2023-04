Session spéciale Credit Suisse – Pour Credit Suisse, le parlement veut activer son outil le plus puissant Lancer une commission d’enquête parlementaire est aussi rare que redoutable. Alors que le Conseil national le réclame, le Conseil des États tempère. Florent Quiquerez

Tout savoir sur le fiasco Credit Suisse. C’est l’objectif du parlement qui semble plus prêt que jamais à lancer la cinquième CEP de l’histoire. keystone-sda.ch

On la connaît sous son acronyme: CEP en français ou PUK en allemand. On l’appelle dès qu’un scandale émerge dans la Berne fédérale comme symbole ultime de l’indignation législative. Souvent réclamée, très peu utilisée, la commission d’enquête parlementaire est l’arme fatale du parlement. Et avec le naufrage de Credit Suisse, elle pourrait ressurgir.