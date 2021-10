Objectif JO 2024 – Pour être à la hauteur, Loïc Gasch a choisi de passer pro En quittant son emploi actuel, le sauteur en hauteur de Sainte-Croix entend se consacrer exclusivement à l’athlétisme. Un choix radical mais nécessaire. «Je ne veux plus me contenter d’être un participant», dit-il. Nicolas Jacquier

Loïc Gasch, recordman de Suisse du saut en hauteur, donne une nouvelle orientation à sa carrière . CHRISTIAN BRUN

Longtemps et jusqu’à cette année encore, Loïc Gasch (27 ans) incarnait l’exemple parfait de l’athlète bondissant et multifonctions, ne comptant ni son temps ni ses heures. Ce qui suppose un don d’ubiquité certain.

Ainsi a-t-on vu le nouveau recordman suisse du saut en hauteur – avec une barre de 2,33 m effacée le 8 mai dernier à Lausanne, lui permettant de s’emparer du vieux record de Roland Dalhäuser (2,31 m) remontant au printemps 1981 – écumer les meetings et enchaîner les déplacements à l’étranger tout en continuant à travailler à 80% à la Commune d’Orbe. Et comme si cela ne lui suffisait pas, le Vaudois devait y ajouter des cours de comptabilité (20%). Plusieurs vies en une seule existence, un souhait assumé.