Entretien sur la gentillesse – «Pour être en bonne santé, il vaut mieux être gentil que riche» Le professeur d’anthropologie Daniel M. T. Fessler parle de la caractéristique la plus importante du temps présent. Mikael Krogerus Simona Pfister «Das Magazin»

Lorsque les collègues de travail de Daniel Fessler ont appris qu’il allait diriger un institut de gentillesse, ils ont dit: «Quoi, lui?» Photo: Pat Martin

Daniel M. T. Fessler, professeur d’anthropologie à l’Université de Californie, Los Angeles, ressemble un peu à Ted Lasso, le personnage principal de la série télévisée du même nom. Et ils ont un autre point commun: ils sont tous deux terriblement gentils. L’un – Ted Lasso – pour des raisons dramaturgiques, l’autre – Daniel M. T. Fessler – pour des raisons scientifiques. Depuis plus de dix ans, il étudie les effets étonnamment vastes de la gentillesse et, depuis trois ans, il dirige le UCLA Bedari Kindness Institute.