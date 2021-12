Le champagne, festif mais complexe – Pour être moins nul devant les bulles Meilleur sommelier du monde en 2013, Paolo Basso distille des conseils qui pétillent pour nous aider à mieux connaître et apprécier le contenu de notre flûte. Thérèse Courvoisier

En savoir un peu plus avant de déguster le champagne apporte encore davantage de plaisir. Joël Saget/AFP

Un bouchon qui saute et, tout de suite, l’ambiance change. Le champagne est synonyme de célébration, de joie. Boisson festive par excellence, ses bulles – plus ou moins fines, nous le verrons par la suite – font pétiller les regards. Et quand on commande une «coupette», comme ça sans raison, elle est souvent accompagnée d’un délicieux sentiment de transgression…

Comme le font les bouteilles de rosé dès que l’été pointe son nez, celles de champagne retrouvent les devantures des magasins à la saison froide, annonciatrices bien avant l’heure des festivités de fin d’année. Sans vraies connaissances ni expérience dans le domaine, comment choisir parmi tous ces noms prestigieux, ces bouteilles magnifiques, ces termes méconnus sur les étiquettes? Au moment de faire notre choix, on a déjà la tête qui commence à tourner!