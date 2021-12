Conseil des jeunes de Lausanne – «Pour être représentatifs, nous devrions instaurer des quotas» À l’heure de fêter ses 10 ans, le parlement junior sait balayer les critiques. L’important est de contribuer à l’édifice lausannois, dit son président. Claude Beda

Le Conseil des jeunes de Lausanne lors de sa séance inaugurale en 2010, ici avec l’ancien municipal lausannois Oscar Tosato. VQH

Encore jeune et parfois décrié, le Conseil des jeunes de Lausanne, ouvert aux 13-25 ans, a pris de la bouteille à l’heure de fêter ses 10 ans ce 3 décembre. On l’accuse d’être peu actif, mais son président, Alexander Omuku (23 ans), balaye la critique: «L’apprentissage du débat démocratique et la formation à la citoyenneté ne sont pas quantifiables. Et nous avons aussi réalisé des projets concrets, même s’ils sont plus culturels que politiques!»

Quant aux motivations de ses 60 membres, elles semblent bien réelles. Comment l’expliquer autrement lorsqu’une adolescente de 13 ans préfère venir siéger pour la première fois dans ce parlement junior plutôt que de fêter son anniversaire, comme ce fut le cas?