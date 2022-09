Les historiens racontent qu’en 1665, année du couronnement de Louis XIV, l’espérance de vie à la naissance était en France de 25 ans. Cent ans plus tard, elle était de 27 ans pour les hommes et 28 ans pour les femmes. Ce ne devait pas être bien différent chez nous.

Depuis un siècle, l’espèce humaine a entrepris de jouer les prolongations. Lorsque la Suisse a mis en place son AVS en 1948, la majorité de la population n’atteignait pas l’âge de la retraite et il y avait 6,5 travailleurs actifs pour financer chaque rente. Aujourd’hui, à 65 ans, un homme peut espérer vivre et toucher une rente pendant vingt ans, une femme pendant vingt-trois ans. Et l’on compte 3,2 actifs pour un retraité.

«Chacun sait que des mesures sont indispensables pour garantir la pérennité de l’AVS.»

Ces chiffres et tant d’autres (la pyramide des âges, l’espérance de vie, l’évolution du résultat de répartition de l’AVS), indiquent depuis longtemps que des réformes doivent être entreprises. Hormis quelques hurluberlus, personne ne dit l’inverse. Lors de la dernière votation sur la question, en 2017, la gauche soutenait ainsi un alignement de l’âge de la retraite des femmes sur celui des hommes, une hausse de la TVA et une augmentation des cotisations sur les salaires. Les partis de droite, hélas, avaient estimé que le plus important était d’infliger une défaite à M. Berset et ils y étaient parvenus.

Cinq ans plus tard, le projet AVS 21 n’est pas fondamentalement différent s’agissant des mesures visant à redresser notre premier pilier mais les rapports de force sont inversés. La droite en appelle à l’assainissement, tandis que la gauche s’y oppose. Curieuse illustration de la vanité des guérillas partisanes.

La discussion est désormais focalisée sur l’âge de la retraite des femmes. Cela revêt une certaine ironie car si notre AVS renferme quelques éléments rappelant le patriarcat, ce sont les hommes qui en pâtissent. Non contents de travailler une année de plus, ils perçoivent des rentes moins longtemps durant leur retraite, sont victimes d’inégalités en matière de rentes de veuf et sont aussi sanctionnés au niveau des bonifications pour tâches éducatives.

Sécuriser les rentes

Le vrai débat est ailleurs et porte sur la viabilité du système avec cette question très simple: comment s’y prend-on pour éviter la perspective d’un «trou de la Sécu» ? Les finances de l’AVS ont été temporairement améliorées depuis 2020 ensuite d’un relèvement du taux de cotisation et de l’attribution de recettes fiscales supplémentaires. On sait que cela ne suffit pas pour un assainissement durable. Le projet AVS 21 non plus, d’ailleurs, mais au moins montre-t-il la direction pour sécuriser quelque peu les rentes, dans le respect du rapport intergénérationnel. Notre responsabilité doit consister à ce que notre premier pilier puisse être assumé demain, dans des conditions convenables, par les enfants d’aujourd’hui.

Christophe Reymond Afficher plus Directeur du Centre Patronal

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.