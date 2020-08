Reprise de l’épidémie – Pour éviter un reconfinement, la France mise sur le masque Dans les mesures annoncées par le gouvernement, le masque occupe une place centrale. À l’école, au travail, dans la rue, et même au théâtre sans distanciation. Alain Rebetez

Le premier ministre Jean Castex mercredi matin à la sortie du Conseil des ministres, en compagnie de Jacqueline Gourault (Cohésion des territoires) et Élisabeth Borne (Travail). Le masque est le nouveau «must», même si tous n’ont pas encore compris… Ludovic Marin/AFP

Pour la semaine de rentrée, en France, le masque est partout, pas seulement sur les bouches mais aussi dans les têtes. On ne parle que de ça, de la reprise du nombre de cas de Covid et du fait de savoir si on est déjà entrés dans le début de la deuxième vague tant annoncée et tellement crainte ou s’il ne s’agit encore que de la fin de la première vague.