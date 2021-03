Contre la 3e vague – Pour fêter l’anniversaire du confinement, Paris se reconfine Emmanuel Macron l’avait refusé en janvier, Jean Castex le décrète en mars: pour casser la troisième vague du Covid, il faut de nouveau confiner l’Île-de-France. Alain Rebetez, Paris

Le premier ministre Jean Castex annonce un reconfinement dans 16 départements, dont toute la région Î le-de-France et celle des Hauts-de-France, dès vendredi soir minuit et pour quatre semaines. keystone-sda.ch

Les symboles sont parfois cruels: c’est un an presque jour pour jour après l’annonce du premier confinement, le 16 mars de l’année passée, que Jean Castex devait annoncer, jeudi soir, les nouvelles mesures pour contrer la progression du Covid dans plusieurs régions du pays. Il y a un an, Emmanuel Macron avait lancé son fameux «Nous sommes en guerre», et décrété un premier confinement «pour quinze jours au moins»… Cette fois-ci, le chef de guerre n’est plus là et c’est son premier ministre qui annonce les mesures, comme il le fait désormais chaque jeudi soir dans ce qui est devenu le bulletin hebdomadaire d’une guerre enlisée, qui a dépassé cette semaine, en France, le cap de 90’000 morts.