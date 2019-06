Pour fréquenter Montreux à l’œil

La musique adoucit les mœurs, les revendeurs de boissons caressent les tiroirs-caisses. Dès vendredi, et durant deux semaines, le Montreux Jazz Festival (MJF) installe son infrastructure dans et autour du Centre de Congrès, avec trois salles de concerts payants mais aussi une brassée de scènes en accès libre. Entourés de bars, comptoirs et autres marchands de glace, ces dix lieux seront à coup sûr rentabilisés.

Sur l’eau

Qu’on la découvre un verre, bouteille ou cône de glace en main, la grande nouveauté de l’année, c’est la première scène franchisée du MJF. Elle remplace la terrasse Nestlé et prend le nom de son partenaire hôtelier. La Terrasse Ibis Music accueillera sur l’eau et au pied du Centre de Congrès des artistes Sony, là aussi une collaboration qui évite au festival de plomber son budget tout en recevant du lourd. Ainsi de Charlie Winston (13 juillet), Boulevard des Airs (10 juillet), Broken Back (28 juin) et Hawksley Workman (29). Ou des révélations comme le Français Tim Dup (30), Chaton (7 juillet) ou Naya (8). Les amateurs d’eau fraîche apprécieront aussi les Pool Parties à la piscine du Casino, format DJ les trois samedis de la manifestation, dès midi.

Sur l’herbe

Lieu des rendez-vous populaires, Music in the Park branche la pelouse du parc Vernex sur un flux continu de notes, dans tous les genres du moment. Seule condition, qu’ils restent familiaux, festifs et dansants. Plus de 70 concerts d’artistes suisses et internationaux, dont plusieurs big bands et les écoles de musique de Lausanne, sont au menu. Ainsi d’Afro Jhow, groove brésilien (29 juin), de Marzella, duo de chanson féminine (30), de Buttshakers, swing soul (5 juillet), de Coreleoni, hard tessinois mené par le fondateur de Gotthard (7 juillet), etc. Avec aussi les Silent Discos (28 juin, 5 et 13 juillet).

Sous les toits

Esprit du Jazz Café, es-tu là? Peut-être, répond le spectre d’une voix déjà essoufflée par trop de gesticulations sur la piste de danse. Au sous-sol du Centre de Congrès, l’autre nouveauté de cette 53e édition se matérialise par le Liszto Club, fusion sur deux étages de l’ancien Strobe Klub, branché house et techno, et de feu le Lisztomania, estampillé découvertes. Au menu, des concerts, des DJ, dont la Lausannoise Sandor (1er juillet), et la house médiévale de Vladimir Cauchemar (2 juil.). Sous les toits de la Coupole, des jam-sessions se tiendront après les concerts du Jazz Club, ainsi que les traditionnels ateliers et Talent Awards.

Au balcon

Prendre l’air hors du Liszto Club ne permettra pas d’échapper aux beats. Les balcons abritent chaque soir platines et DJ du cru. (24 heures)