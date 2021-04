Votation sur la loi Covid-19 – Pour gagner, Berset et Parmelin doivent calmer la grogne Le projet qui règle les aides pour les entreprises touchées par la crise risque de tourner en vote sanction sur la stratégie du Conseil fédéral. Florent Quiquerez , Berne

Le président de la Confédération Guy Parmelin (à dr.) et le ministre de la Santé Alain Berset se rendent au Centre des médias pour lancer la campagne en faveur de la loi Covid-19 Keystone

Preuve de l’importance de l’enjeu, ils sont venus à deux conseillers fédéraux pour lancer la campagne. Ce lundi, Guy Parmelin et Alain Berset ont appelé le peuple à accepter la loi Covid-19. Attaqué par référendum par un comité qui estime que le texte est entré en force en contournant le peuple, le projet sera soumis en votation le 13 juin.

Ce texte est «la pièce maîtresse de nos efforts pour lutter contre les conséquences sociales et économiques de la crise», plaide Guy Parmelin, président de la Confédération. La loi règle en effet l’octroi des aides financières pour les secteurs touchés par les restrictions sanitaires. «Plus de 100’000 entreprises et plus de 1 million de personnes ont eu besoin et dépendent toujours de ces aides», précise le Vaudois, ministre de l’Économie. On parle de 35 milliards.