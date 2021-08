Éditorial - Pour gagner, jouons collectif!

On pourrait se dire que ceux qui le souhaitent se sont vaccinés. Et que ceux qui ne l’ont pas fait en assumeront les conséquences. Mais ce raisonnement a une faille. Une flambée du Covid risque encore de faire des dégâts à la société dans son ensemble. Beaucoup de gens ne sont pas immunisés et pourraient tomber malades d’autant plus rapidement que le variant Delta se propage facilement.

Nous aimerions tous atteindre ce stade où le Covid sera devenu une maladie somme toute banale, qui touche l’humain comme d’autres virus respiratoires. Ce sera probablement le cas un jour. Mais d’ici là, nos destins sont liés les uns aux autres, qu’on le veuille ou non. Car une pandémie touche toute la société et les actes des uns peuvent avoir des conséquences sur les autres.

«Chaque épisode de ce feuilleton sans fin a été l’occasion de se diviser entre pro et anti, dans une caricature ne laissant plus place à la nuance.»

Qu’il est loin ce temps où nous applaudissions les soignants! Chloroquine, masques, reconfinement, vaccination… Chaque épisode de ce feuilleton sans fin a été l’occasion de se diviser entre pro et anti, dans une caricature ne laissant plus place à la nuance. Chaque camp compte les points alors que le but devrait être de franchir la ligne d’arrivée ensemble.

Les insultes fusent, les amalgames nauséeux foisonnent. À lire les réseaux sociaux, on se demande si nous n’avons pas oublié que notre personnalité ne se résume pas à être pour ou contre le vaccin. Nous avons aussi une famille, des amis, des loisirs, un travail… Et nous ferions bien de nous rappeler que, pour chacun, le but est d’en profiter comme avant.

Stop! À trop chercher les coupables, on en oublie qu’il faut trouver une solution. Pour y parvenir, il est indispensable de se parler et de respecter les souffrances, les craintes, les hésitations ou les agacements des uns et des autres. Bref, de jouer collectif.

