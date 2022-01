Séries TV – Pour Harlan Coben, le crime paie. Et bien! Après TF1 et Canal+, Netflix multiplie les adaptations des romans du roi du thriller. Actuellement, la plateforme propose cinq transpositions, dont la dernière, «Ne t’éloigne pas», vient d’être mise en ligne. Saskia Galitch

Dans «Ne t’éloigne pas», mis en ligne le 31 décembre dernier, Megan (Cush Jumbo) incarne une héroïne qui voit ressurgir un passé qu’elle avait voulu enterrer. 2021 Netflix, Inc

Avec une trentaine de romans écrits dès 1995 et vendus à près de 75 millions d’exemplaires dans le monde, l’Américain Harlan Coben est devenu une institution du thriller, une véritable «usine» à best-sellers. Mais ce n’est pas tout. Du haut de son mètre nonante-trois, ce géant du New Jersey qui s’est senti l’envie d’écrire en regardant les enquêtes de «Columbo», raconte-t-il avec espièglerie, pèse aujourd’hui de tout son poids sur la production télévisuelle. Et ce grâce à Netflix.