Tournée africaine – Pour Ignazio Cassis, l’Afrique est un continent qui compte Après l’Algérie et avant le Sénégal, Ignazio Cassis fera escale au Mali. Un renforcement de la présence de la Suisse n’est pas exclu, malgré l’insécurité. Alain Rebetez

Rencontre entre le conseiller fédéral Ignazio Cassis et le ministre des Affaires étrangères algérien Sabri Boukadoum, lundi 8 février à Alger, première étape de la tournée africaine du chef de la diplomatie suisse. keystone-sda.ch

Il y a des hasards qui ne doivent rien au hasard. Le 13 janvier dernier, le Département des affaires étrangères publiait dans une relative indifférence la «Stratégie pour l’Afrique subsaharienne 2021-24», un document de 45 pages, avalisé par le Conseil fédéral. Il relève que ce continent «pèse de plus en plus sur la scène internationale» et que la Suisse entend «approfondir [ses] relations avec les États africains». Moins d’un mois plus tard, le conseiller fédéral Ignazio Cassis s’est embarqué dans un important voyage d’une semaine en Afrique, qui l’a déjà conduit en Algérie, puis au Mali jusqu’à jeudi, avant les étapes du Sénégal et de la Gambie. À ceux qui persistent à tenir l’Afrique pour quantité négligeable, le patron de la diplomatie suisse démontre que la stratégie qu’il a publiée ne restera pas lettre morte.