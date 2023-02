En route pour les Mondiaux – Pour Killian Peier, le doute n’est pas raisonnable Freiné dans sa préparation par une blessure, Killian Peier vit une saison compliquée. Dans son inlassable quête du saut parfait, le Vaudois évoque ses doutes et sa patiente reconstruction. Nicolas Jacquier

Le vaudois Killian Peier désespère, un brin mélancolique, de regoûter au saut parfait. YVAIN GENEVAY

On n’avait encore jamais rencontré Killian Peier, ni même devisé avec lui. En partant à sa rencontre, tout juste se souvenait-on de sa sensationnelle médaille de bronze des Mondiaux 2019 de Seefeld lorsque le sauteur vaudois avait posé deux sauts à 131 m et 129,5 m sur le grand tremplin d’Innsbruck. Ses exploits semblent aujourd’hui bien loin pour celui qui, privé de Tournée des quatre tremplins après les Fêtes pour manque de résultats, a dû patiemment refaire ses gammes en coupe continentale, loin des projecteurs et de ce qu’il a pu être. Freiné par plusieurs blessures, Peier galère pour retrouver son niveau d’antan.