Corée du Nord – Pour Kim Jong-un, Washington est la «cause profonde» des tensions

Les États-Unis sont la «cause profonde» de l’instabilité dans la péninsule coréenne, a affirmé le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, cité mardi par les médias officiels.

Malgré les récents appels au dialogue des États-Unis, il n’existe aucune raison «de croire qu’ils ne sont pas hostiles», a déclaré Kim Jong-un lundi lors de la cérémonie d’ouverture d’une exposition consacrée à la défense à Pyongyang.

L’administration Biden a assuré à plusieurs reprises qu’il n’avait aucune intention belliqueuse à l’égard de la Corée du Nord, ce qui laisse Kim Jong-un sceptique: «Je me demande vraiment si des gens ou des pays croient ça», a-t-il dit. Le dirigeant nord-coréen s’exprimait alors que son pays a procédé ces dernières semaines à un essai de missile de croisière de longue portée et à un autre d’un missile présenté comme hypersonique.

Hypocrisie

En 2018, Kim Jong-un avait été le premier dirigeant nord-coréen à rencontrer un président américain en exercice. Mais les discussions sont au point mort depuis le deuxième sommet avec Donald Trump à Hanoï en 2019, qui avait échoué sur l’allègement des sanctions internationales et sur les gestes que Pyongyang était prêt à concéder en retour.

Washington a répété à plusieurs reprises sa volonté de rencontrer des représentants nord-coréens à tout moment et en tout lieu, dans condition préalable. La Corée Sud a renforcé ses propres capacités militaires, en testant avec succès son premier missile balistique lancé par sous-marin en septembre et en révélant un missile de croisière supersonique.

Kim Jong-un a accusé le Sud d’hypocrisie, déclarant que leurs «tentatives sans restriction et dangereuses de renforcer la puissance militaire détruisent l’équilibre militaire de la péninsule coréenne et augmentent l’instabilité et le danger militaires».

