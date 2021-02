Parole au capitaine – Pour Kukuruzovic, le LS a toutes les qualités pour assurer son maintien Avant d’affronter une deuxième fois YB, mercredi, le capitaine lausannois ne voit pas de raison de perdre son calme malgré les difficultés que rencontre son équipe. André Boschetti

Même si son équipe traverse une mauvaise passe depuis la reprise, Stjepan Kukuruzovic assure que la situation actuelle du LS ne l’inquiète pas. Odile Meylan

Trois jours après y avoir livré sa prestation la plus décevante depuis son retour en Super League (défaite 4-2 à Berne), le LS s’apprête, ce mercredi, à retrouver le stade du Wankdorf. Face à des Young Boys qui partiront largement favoris, personne n’attend des Vaudois qu’ils vengent cette défaite, mais ils se doivent, pour le moins, d’offrir cette fois une opposition digne de ce nom au triple champion de Suisse.

Une exigence dont est parfaitement conscient Stjepan Kukuruzovic. «Je ne dors jamais bien après avoir perdu un match, concède le capitaine lausannois, mais dimanche soir, je me suis couché avec beaucoup de choses dans ma tête. Et sincèrement, notre première mi-temps reste difficile à expliquer. Notre principal problème a peut-être été d’être essentiellement préoccupés par ce que nous devions faire avec le ballon, sans trop penser aux moments où YB l’aurait. Or quand tu joues contre la meilleure équipe du pays, il est clair que tu dois t’attendre à subir le jeu, donc à être surtout prêt à bien défendre.»