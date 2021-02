Portrait de Martine Rebetez – Pour la climatologue, le chemin compte autant que l’objectif La scientifique passionnée de montagne prône le dialogue et l’esprit d’équipe. Dans tous les domaines. Romaric Haddou

Lla climatologue Martine Rebetez à peau de phoque axu Paccots. PATRICK MARTIN / 24HEURES

Il y a le but à atteindre et la route à suivre pour y parvenir. En 2014, on trouvait Martine Rebetez au sommet du Mont-Blanc devant les caméras d’Arte. «Un moment magique», le point d’orgue d’un documentaire suivant l’ascension de trois scientifiques (les deux autres n’atteindront pas la cime) «dans la lignée des naturalistes du XVIIIe siècle, qui parcouraient ce massif pour comprendre leur environnement». Avant le sommet, il y a eu la montée, très particulière. «C’était un tournage avec une quinzaine de personnes, j’étais la seule femme. Une ascension avec une équipe de télévision, c’est long, il faut sans cesse refaire des prises. L’expérience a été magnifique, même si elle a été difficile. Le Mont-Blanc n’était pas un sommet dont je rêvais, il est trop fréquenté, je préfère un 3950 mètres confidentiel à un 4000 mètres que tout le monde vise. J’y suis allée car il y avait un but pédagogique. Et j’ai été épatée de constater que ce film a atteint un public souvent peu au fait des changements climatiques.»