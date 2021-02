Festival de cinéma – Pour la deuxième fois, le FIFDH se déroulera en ligne Isabelle Gattiker, sa directrice, a annoncé hier le programme de ce rendez-vous très attendu autour des droits humains. Pascal Gavillet

Une image de «Coronation», le nouveau documentaire d’Ai Weiwei. DR

Il y a un an, le FIFDH, ou Festival du film et forum international sur les droits humains, était la première manifestation genevoise de ce type à basculer entièrement en ligne. Cette année, du 5 au 14 mars, elle sera la première à le faire pour la deuxième fois de suite. Des records dont on se serait bien passé. Pour les mêmes raisons, l’annonce du programme a eu lieu par Zoom. La perspective de devoir aller faire son choix sur une plateforme numérique séduira-t-elle une énième fois le public ? On a le droit d’en douter.

«Nouvelles formes de résistance»