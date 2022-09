Cela ne vous aura pas échappé si vous lisez régulièrement les chroniques et éditos dans ces pages et si vous échangez avec les premières personnes concernées; le monde agricole est en souffrance, victime d’assauts de toutes parts. On critique sa façon de travailler, son recours aux pesticides et maintenant sa manière de traiter les animaux, sur laquelle l’initiative contre l’élevage intensif nous invite à nous positionner le 25 septembre.

Les personnes actives professionnellement en conviendront, l’idée de déléguer les choix quant à sa manière de travailler à des personnes externes est peu agréable. C’est pourtant ainsi que fonctionne notre système politique: le peuple a son mot à dire à l’égard de tous les secteurs, dans la mesure où il en est le consommateur ou le bénéficiaire.

«L’objectif de l’initiative est justement d’accompagner éleveurs et éleveuses vers plus de respect pour ce bien-être animal qui leur tient tant à cœur.»

L’initiative sur l’élevage intensif demande le respect de la dignité, principe ancré dans la Constitution. Les animaux ne doivent pas être considérés comme des produits mais bien comme des êtres sensibles – une évidence pourtant davantage aisée à éprouver à l’égard du chat sur son canapé que du poulet dans son frigo.

Mais respect et dignité ne s’arrêtent pas aux animaux qui paissent dans nos champs et remplissent nos abattoirs. Ce sont les moindres des égards à accorder aux éleveurs et éleveuses, premières victimes de la généralisation de ces pratiques. Lorsque l’on prend le temps de l’entendre à ce sujet, le monde paysan est le premier à le dire: «Nous nous occupons du bien-être animal et nous aimons nos bêtes.»

On peut alors aisément imaginer la souffrance de devoir traiter ces dernières de la façon dont elles sont aujourd’hui élevées et abattues. L’objectif de l’initiative est justement d’accompagner éleveurs et éleveuses vers plus de respect pour ce bien-être animal qui leur tient tant à cœur. Non seulement nécessaire et en phase avec les connaissances éthologiques, l’initiative est loin d’être extrême. Une vie digne semble la moindre des exigences.

Si les votations populaires nous permettent de pointer les dysfonctionnements d’un système – ici l’élevage intensif qui industrialise et déshumanise les pratiques du secteur agricole –, elles exigent que nous alignions nos revendications à nos actes, nos convictions à nos comportements.

Préoccupations éthiques et environnementales

En Suisse, la consommation de viande et de produits animaux ne régresse que faiblement alors que les enjeux de santé et d’environnement liés à cette industrie sont connus. Cette demande profite aux grosses exploitations agricoles qui avalent le travail des fermes traditionnelles et mettent en péril les activités de familles entières.

Des préoccupations éthiques comme environnementales doivent nous pousser à voter oui à l’initiative contre l’élevage intensif le 25 septembre prochain. Et par la même occasion, à reconsidérer ce que l’on met dans notre assiette – par respect pour le travail des éleveurs et éleveuses comme pour la vie des animaux.

Camille Marion Municipale Verte, Avenches

