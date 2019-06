Pour la pharmacienne, tenter de tuer sa fille était un effet secondaire de médicaments

Les explications peinent à se dessiner pour tenter de comprendre ce qui a poussé une sexagénaire a ouvrir le feu sur sa fille un jour de juin 2017 dans un immeuble de l'avenue Vinet où toutes deux résidaient et dont l'accusée est propriétaire.

Au premier jour de son procès pour tentative d'assassinat, l'Italienne désormais détenue à la Tuilière, a invoqué son esprit confus en guise d'explication.

Avare de réponses ciblées mais généreuses en détails alambiqués, elle a confirmé avoir souffert d'une dépression assortie de pensées suicidaires. Bien qu'elle nie avoir été sous influence de substances au moment des faits, elle estime que son traitement médicamenteux a pu causer un état psychique propice au passage à l'acte.

En particulier, l'usage prolongé d'un somnifère puissant, normalement administré sur de courtes périodes, lui aurait causé des dommages durables: «Mon cerveau peut avoir subi des dégâts.»

Alors qu'elle avait évoqué par le passé devant témoins son intention de mettre fin à ses jours, emportant sa fille avec elle, y a-t-il eu un élément déclencheur? «J'avais des problèmes à 360 degrés, au travail, avec la gestion de l'immeuble.»

Pourquoi, alors qu'elle préparait son suicide, aurait-elle chargé l'arme de sept balles? «Parce que c'est ainsi que l'on fait au stand», informe la tireuse sportive.

Pourquoi, alors que sa fille l'appelle de son appartement, monte-t-elle la rejoindre avec son sac contenant son ordinateur et son arme? Pourquoi demande-t-elle à voir le petit lapin qui vivait dans l'appartement? A-t-elle voulu que sa fille lui tourne le dos pour tirer?

«V0us savez, quand on a décidé de se suicider, je vous assure que la tête n'est pas normale. Les gestes que l'on a fait, que l'on n'a pas faits, c'est difficile à expliquer», note-t-elle, sans laisser transparaître autre émotion que l'agacement de devoir se remémorer cet épisode.

Elle en déplore toutefois les conséquences: «Ce n'était pas une faute d'avoir tiré, c'était du désespoir. Maintenant j'essaye de tenir malgré la monstruosité de la situation. C'est monstrueux d'être en chaise roulante.»

«Je garde espoir qu'un jour nous ayons de véritables relations mère-fille»

Atteinte par deux voire trois projectiles, selon l'examen de l'unité romande de médecine forensique, la victime âgée aujourd'hui de 29 ans est restée paraplégique.

Entendue hors de la présence de sa mère, qu'elle n'a plus revue mais avec qui elle échange encore régulièrement, elle a déclaré avoir pardonné et imploré la clémence des juges.

«C'est quelqu'un de confus, pour qui j'ai de la peine. Oui, elle avait des problèmes d'alcool et de médicaments, je sentais que quelque chose de grave allait se produire. Mais quand elle allait bien elle avait toujours été là pour moi. Et j'ai tout fait pour tenter de l'aider, j'ai même raté des examens car j'étais restées auprès d'elle des nuits entières. Je garde espoir qu'un jour elle pousse mon fauteuil et que nous ayons enfin une vraie relation mère-fille.»

