Ligue des nations – Pour la Suisse, le Mondial commence à Saragosse Un match contre l’Espagne doit situer la bande de Murat Yakin et ses intentions à moins de deux mois du départ au Qatar. Daniel Visentini Saragosse

La Suisse de Yakin se prépare à affronter l’Espagne à Saragosse. En pensant déjà au Mondial aussi. KEYSTONE

Bien sûr, les vérités du jour sont toujours éphémères. Rongées par le temps qui passe, elles s’effacent rapidement et immanquablement. La Suisse pourrait bien battre l’Espagne ce samedi soir à Saragosse que cela ne lui donnerait pas caution pour être brillante au Qatar, dans moins de deux mois. Mais on a beau se persuader de tout ça, se dire qu’une défaite ne raconterait pas plus une déroute à venir, il y a ce sentiment curieux qui s’installe, l’idée que ce Mondial commence maintenant, ici, à Saragosse.