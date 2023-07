Fin de l’Euro M21 – Pour la Suisse, un héritage sans mention L’équipe nationale est rentrée sans avoir répondu aux espoirs placés en elle et sans ticket pour les JO. Ce qui ne l’empêche pas d’incarner l’avenir. Florian Vaney

Dan Ndoye et la Suisse M21 sont sortis de l’Euro samedi en quarts de finale. keystone-sda.ch

Lobby de l’hôtel, début d’une nuit sans sommeil. La vie de footballeurs veut que la fin d’un événement n’est jamais que le début d’un autre. Alors au milieu des idées blafardes des joueurs suisses, la vision du retour au pays, de la préparation estivale en club, de la Super League (ou plus pour ceux qui s’en iront) se fraie déjà un chemin. Six heures ne s’étaient pas écoulées depuis le coup de sifflet fatidique qu’ils étaient déjà assis dans l’avion. Quelques-unes de plus et cette génération, à qui l’on a parfois prêté la capacité de devenir la plus belle équipe M21 de l’histoire du pays, appartenait définitivement au passé. Il faut avancer.