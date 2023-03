Critique de spectacle – Pour l’amour d’Angélica Liddell À Vidy, l’Espagnole assène «Liebestod», performance spectaculaire, aussi ardente que tranchante. Boris Senff

Angélica Liddell dans «Liebestod – El olor a sangre no se me quita de los ojos (L’odeur du sang ne me quitte pas des yeux) – Juan Belmonte». Raynaud de Lage

«De quelle putain d’histoire du théâtre parle-t-on?» «Liebestod», troisième volet des «Histoire(s) du Théâtre» initiées par Milo Rau, enflammait mercredi la scène de la salle Charles Apothéloz de Vidy. Quatre ans après son dernier passage à Lausanne, Angélica Liddell est de retour à Lausanne avec ce spectacle sanguin où l’artiste espagnole recompose sauvagement ses obsessions immortelles – la mort, l’amour, la souffrance – sur une perspective originale.

On pourrait s’attarder sur ses références à la tauromachie, via les images de Francis Bacon ou la figure du toréador Juan Belmonte, figure légendaire du corps-à-corps rapproché avec l’animal, épris d’une fin que le taureau ne sut lui donner. On pourrait encore mentionner sa citation du «Tristan et Isolde» de Wagner, porteur d’une passion incandescente qu’elle rapproche évidemment des enlacements de l’arène. L’originalité de «Liebestod» tient en effet à cette ambivalence du chasseur et de la proie, interversion ou confusion toujours possible sur le sable brûlant des émotions…

«L’artiste espagnole retourne encore, mais cette fois très directement, l’épée contre elle-même.»

En officiante accomplie de l’inversion de toutes les valeurs cardinales sur l’axe d’une transcendance à double tranchant, l’artiste espagnole retourne encore, mais cette fois très directement, l’épée contre elle-même. «Tu n’es plus qu’une vieille pute, et tu n’as pas réussi à te faire aimer. C’est la seule et affligeante raison pour laquelle tu écris, pour laquelle tu joues, pour laquelle tu es ici.»

Des techniciens avec des droits

En minant sa propre posture, en l’interrogeant avec une corrosive autodérision, Angélica Liddell libère aussi ses discours les plus critiques, les plus acerbes, fustigeant une société théâtrale «des figurants, des fonctionnaires et des techniciens avec des droits». «Les acteurs et leur monde, les danseurs et leur monde, ils te répugnent. Dans le théâtre et hors du théâtre, ils te répugnent.»

Alternant imprécation verbale virtuose et tableaux visuels saisissants, haine féroce et miséricorde désespérée, Angélica Liddell, jonglant avec les tabous du spécisme, du racisme, de la discrimination, orchestre non seulement ses grandes thématiques avec une puissance folle mais les redouble d’un commentaire sur le théâtre, la vanité et la futilité de ses soumissions, de ses médiocrités contemporaines.

«Le public est devenu moderne, Angélica, le public est devenu moderne, le public en a marre de toi, de ton maudit ego, de ton maudit moi, de ton maudit Dieu.» Fulgurant spectacle qui rappelle, avec une si poignante brutalité, qu’une vie pleinement vécue ne saurait se passer de la mort.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.