Portrait de Nicolas Suter – Pour l’amour de l’autre et du PLR Depuis son élection au Grand Conseil en 2017, le citoyen d’Aubonne est un adepte du compromis. Un art qu’il érige en vertu cardinale. Maxime Schwarb

Nicolas Suter cultive la dimension communale, comme municipal aubonnois en charge des Services industriels, de l’environnement et de l’urbanisme (ici le local communal de filtrage de l’eau), et cantonale, comme chef de groupe du PLR au Grand Conseil. 24HEURES/MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

Ces derniers mois, il était impossible pour les amateurs de politique vaudoise de passer «à côté» de son visage. Étoile montante du PLR – qui a fait de lui son chef de groupe au Grand Conseil – et président de la commission sur le thème brûlant de l’énergie et de l’environnement, c’est pourtant en toute discrétion que Nicolas Suter rentre dans le café de son village natal d’Aubonne pour «se raconter», un exercice qui ne va pas de soi pour cet homme réfléchi et au vocabulaire pondéré.