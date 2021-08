Triathlon de Nyon – Pour l’amour du sport, non pour l’argent Le comité d’organisation du Triathlon de Nyon avait fait l’impasse sur l’événement l’an dernier. Il organise ce week-end sa 32ème édition, d’ores et déjà annoncée comme déficitaire. Les coûts liés au Covid représentent à eux seuls le sixième du budget. Rebecca Garcia

Les organisateurs du triathlon de Nyon s’efforcent d’accueillir tout amateur de la discipline depuis des décennies. En 2007, une jambe artificielle attendait son propriétaire. Triathlon de Nyon 2007 . © Georges Meyrat VQH

Enfilez vos maillots de bain, enfourchez vos vélos et faites vos lacets: les sportifs ont de quoi se dégourdir les jambes samedi et dimanche. Le triathlon de Nyon reprend du service. Le comité d’organisation a tenu à mettre sur pied sa 32e édition, même si elle est déficitaire. «Le budget se situe à environ 300’000 francs. Rien que les frais liés au Covid s’élèvent à 50’000 francs», annonce Yannick Grivel, directeur de l’événement. De nombreux départs sont prévus. Le parcours olympique diffère de ceux destinés aux familles ou aux amateurs qui viennent découvrir le sport. «Notre but est d’être accessible à tous», affirme encore le directeur.

Les athlètes en situation de handicap peuvent également prendre part, moyennant certains aménagements. Les vélos tandem doivent par exemple pouvoir circuler dans la zone de transition. Une équipe de Special Olympics a choisi de participer dans la catégorie découverte. Elle parcourra des distances plus petites que les 1,5 km à la nage, 42,5 km à vélo et 10,2 km de course d’un parcours classique.

«Nous avons décidé de participer à trois. L’un nage, l’autre fait la course à pied et je me charge du vélo», explique Olivier Paccaud. L’athlète n’a jamais pris part à un triathlon auparavant, à cause de la difficulté. «Nous sommes trois personnes dans le spectre autistique», lance-t-il avant d’évoquer ses problèmes de motricité. «C’est rare de trouver une course adaptée.»

L’édition 2021 du triathlon de Nyon compte environ 1400 inscrits. «On va perdre de l’argent, on le sait, lâche encore Yannick Grivel, pas défaitiste pour autant. On a des bonnes et des moins bonnes années. On bénéficiera peut-être d’aides, mais l’important était de pouvoir proposer une course aux sportifs.» Il a fallu passer par le certificat Covid. Les participants se sont montrés largement compréhensifs. «Sur 1400 inscrits, on en a peut-être deux ou trois qui ont voulu se faire rembourser pour cela.»

